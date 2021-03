Conforme a los criterios de Saber más

Jorge Garrido Lecca fue creando una serie de composiciones mientras se encontraba en Europa y también mientras se establecía en Perú. Con el paso de los años entendió que la importancia de compartir y difundir sus creaciones. Así pareció “5 para guitarra”, un libro que reúne sus primeras composiciones y que este sábado 27 pasará de las partituras a las cuerdas cuando serán interpretadas por cuatro destacados guitarristas: Coco Vega, Ernesto Hermoza, Meche Vargas y Mario Orozco.

¿Cómo nació “5 para guitarra”?

“5 para guitarra” es un libro virtual de partituras y tablaturas para guitarra que puede ser descargado en las redes sociales de ErartPerú, la organización que presido y que está orientada a la difusión de la música y las artes escénicas a través de talleres, conciertos y otros espacios de formación e intercambio. El libro aparece en el 2019 y reúne estas cinco piezas que se nutren de lo clásico, lo contemporáneo, pasando por lo peruano, con influencia de jazz y folclore. Creadas entre 1982 y 1992, las obras que integran la publicitación son: Estudio en Do, Canción de Cuna, Landó, Los Pajaritos del Bosque y Aires Hispanos.

Al inicio de la cuarentena, ¿cuál fue la idea de desarrollar productos alrededor del libro? ¿Se presentará el libro?

ErartPerú organiza todos los años un programa anual de actividades culturales y educativas gratuitas gracias al auspicio de instituciones educativas, de la empresa privada y apoyo de benefactores. En el 2020 se tenía previsto realizar un programa en torno al libro, presentándolo de un modo no convencional a través de charlas a maestros, clases maestras, recitales didácticos y conciertos. Todos los planes se detuvieron al declararse la emergencia sanitaria. No se podía realizar actividad alguna de manera presencial y las instituciones auspiciadoras que normalmente nos apoyaban, ya no pudieron seguir haciéndolo. Esta situación nos llevó a adaptar todo lo que habíamos programado a formatos virtuales y decidimos presentar esta propuesta a las líneas de apoyo del Ministerio de Cultura. Después de ser evaluada, nuestra iniciativa fue considerada entre los proyectos beneficiarios y esto nos ha permitido continuar adelante con nuestros planes.

El concierto "5 para guitarra" será interpretado por los destacados guitarristas Meche Vargas, Mario Orozco, Coco Vega y Ernesto Hermoza.

Labor académica y de divulgación

¿Cuál es el valor de los libros de composiciones? ¿Se han editado muchos en el Perú?

Un libro de partituras y tablaturas para guitarra cumple principalmente una función académica: da a conocer las obras de compositores tanto para la lectura e interpretación de la música, así como para los aficionados que no leen partituras aún, que tienen la opción de interpretar a través de las tablaturas. Aunque el libro no se ha publicado en físico, está a disposición en este enlace para descarga. Cabe destacar que en el Perú no existe una casa editorial para música. Esto determina que sean los propios músicos quienes de manera independiente publiquen sus trabajos y quizá en menor medida, a través de algún fondo editorial.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, podrías haber seguido difundiéndolo sin este apoyo?

Gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, a través del proyecto aprobado, el equipo interdisciplinario, que involucra el concurso de músicos, ponentes, directores, comunicadores, periodistas, diseñadores, escenógrafo, guionista, asistentes de producción, asistentes audiovisuales, entre otros, pude tener una remuneración por su trabajo. De esa manera, no solo los artistas sino toda la cadena de servicios en torno a una iniciativa artística, se han visto beneficiados. También hemos podido tener los recursos para adquirir algunos equipos y servicios básicos, y realizar la promoción en redes sociales.

Sin duda, el apoyo recibido ha permitido una buena realización y una buena difusión de nuestro trabajo, hemos llegado a nuevos públicos, que se suman a las descargas de cada actividad cultural y educativa entorno al libro, a las descargas del mismo libro y a seguirnos en las redes sociales de ErartPerú.

MÁS INFORMACIÓN

“5 para guitarra”, se realizará este sábado 27 de marzo, a las 7:00 p.m., con la participación de los maestros guitarristas Mercedes Vargas, Jorge Vega, Mario Orozco y Ernesto Hermoza. El concierto se difundirá a través del Facebook e Instagram de ErartPerú.

TE PUEDE INTERESAR