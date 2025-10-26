“Buenas personas”, la crítica de teatro de El Dominical

Hubo quienes entendieron a Margaret, la protagonista de “Buenas personas” de David Lindsay-Abaire, como una versión urbana y contemporánea de Shen Te. En efecto, hay características en común con el personaje clásico que Bertolt Brecht retrató en “El alma buena Sezuán”: el estoicismo y la negativa a burlar la confianza del resto, arriesgando incluso el propio pellejo. Pero aquí no hay dioses que bajan a la Tierra ni la misma Margaret es una santa. De hecho, todos los que le dan la contra están condenados a su lengua afilada que oculta su crueldad en verdades que nadie pidió, treta emocional para negociar mejores condiciones de vida. ¿Se la puede juzgar? Ella necesita un trabajo con urgencia y está dispuesta a desquitarse con aquellos que se lo quitan o se lo niegan, con o sin razón. En un barrio deprimido de clase trabajadora de Boston, no hay personas que den una mano a quienes lo necesitan.

Jimena Lindo le da vida a Margaret en la versión que ya se puede ver en el Icpna de Miraflores. Su apuesta no es por el naturalismo sino más bien por un fraseo que torna rara la interpretación. ¿Tendrá que ver la traducción, los modismos y cadencias propias del inglés? ¿O que, al ser de Boston, esta madre soltera tiene una forma particular de expresarse y es importante subrayarlo? No le ayuda, tampoco, la acústica de la sala: hay diálogos que no se escuchan/entienden. Pero cuando los personajes de Lindo, Gabriela Velásquez y Norka Ramírez coinciden sentadas en un salón de bingo, la obra se dispara. Hay algo en la complicidad entre las actrices, su manejo del humor, de la sorna y del código “reunión de señoras de barrio”, que envuelve. El ritmo hace que la hora y treinta que dura la obra se pase volando.

Una sorpresa fue Paul Martin. Acostumbrado a verlo en los últimos años en papeles televisivos poco retadores, aquí construye poco a poco la intensidad de un personaje que pierde los papeles con Margaret. Junto a Lindo y Milene Vázquez -precisa y solvente- dan vida a una escena prolija que desborda de tensión, el clímax de la puesta en escena. Sería bueno verlo en más papeles similares. Jorge Guerra, por su lado, ofrece una performance tímida y correcta, de acorde a su personaje. Y hay que mencionar a Juan Carlos Fisher, quien transita sin problemas entre la dirección de espectáculos llenos de luces y producciones de gran presupuesto, a montajes más austeros y de mayor profundidad. Como conductor es, sin duda, de los mejores.

Es clave para “Buenas personas” eludir las moralejas brechtianas y señalar al azar como causante de penas y fortunas. No se habla de privilegios, pero tampoco de merecimientos. Y cuando se menciona al esfuerzo y el trabajo duro como claves para la movilidad social, se las cuestiona: ¿es que acaso Margaret no se rompe el lomo por alimentar a su hija y sobrevivir? La vida es solitaria e incontrolable y, en ese contexto, la bondad no sirve para nada.