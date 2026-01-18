Escuchar
(2 min)
Alonso Rabí do Carmo. (Foto: Elías Alfageme/ GEC)

Alonso Rabí do Carmo. (Foto: Elías Alfageme/ GEC)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alonso Rabí do Carmo. (Foto: Elías Alfageme/ GEC)
Alonso Rabí do Carmo. (Foto: Elías Alfageme/ GEC)
Por José Carlos Yrigoyen

En alguna ocasión el gran escritor búlgaro Elías Canetti declaró que trabajaba sus famosas secuencias de apuntes y aforismos “para pensar todo de nuevo”, es decir, para reconfigurar la realidad a través de fragmentos que aprehendan su esencia y sentido, que desentrañen lecturas primordiales, que compriman en una imagen o en una idea años de reflexión, desengaños y asombros. A eso mismo parece aspirar Alonso Rabí do Carmo (Lima, 1964) con sus “Prosas minúsculas”, conciso cuaderno de miscelánea elaborado entre el exilio norteamericano y la ardua cotidianidad limeña. Autor especializado en distancias cortas, Rabí es un conocido poeta inclinado hacia el arte menor y un periodista que sabe redondear en pocos párrafos entrevistas y crónicas de provecho, como demuestra su “Archivo de recortes” (2018).

La reseña de José Carlos Yrigoyen de “Prosas minúsculas”, lo nuevo de Alonso Rabí do Carmo
Reseñas

La reseña de José Carlos Yrigoyen de “Prosas minúsculas”, lo nuevo de Alonso Rabí do Carmo

“El accidente de piano”: la crítica de Juan Carlos Fangacio al nuevo filme de Quentin Dupieux
Reseñas

“El accidente de piano”: la crítica de Juan Carlos Fangacio al nuevo filme de Quentin Dupieux

11 libros imprescindibles para llevar a la playa: una guía para perderse en la lectura este verano
Reseñas

11 libros imprescindibles para llevar a la playa: una guía para perderse en la lectura este verano

Silencios familiares: nuestra reseña de la cinta “Valor sentimental”
Reseñas

Silencios familiares: nuestra reseña de la cinta “Valor sentimental”