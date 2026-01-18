La reseña de José Carlos Yrigoyen de “Prosas minúsculas”, lo nuevo de Alonso Rabí do Carmo

En alguna ocasión el gran escritor búlgaro Elías Canetti declaró que trabajaba sus famosas secuencias de apuntes y aforismos “para pensar todo de nuevo”, es decir, para reconfigurar la realidad a través de fragmentos que aprehendan su esencia y sentido, que desentrañen lecturas primordiales, que compriman en una imagen o en una idea años de reflexión, desengaños y asombros. A eso mismo parece aspirar Alonso Rabí do Carmo (Lima, 1964) con sus “Prosas minúsculas”, conciso cuaderno de miscelánea elaborado entre el exilio norteamericano y la ardua cotidianidad limeña. Autor especializado en distancias cortas, Rabí es un conocido poeta inclinado hacia el arte menor y un periodista que sabe redondear en pocos párrafos entrevistas y crónicas de provecho, como demuestra su “Archivo de recortes” (2018).

“Prosas minúsculas” se presenta como un volumen cálido, con destellos de sabiduría, que parece dictado al oído del lector. Prescinde Rabí de toda ornamentación o lujo en su prosa, para, como exigía Canetti, desnudar la verdad del mundo sin simplificarla. Hay muchos temas y asuntos aquí tratados, pero dos destacan sobre el resto y su preeminencia salva al libro de la categoría de cajón de sastre: las inquietudes ante los misterios y certezas de la literatura y el complejo papel de ser docente en el mundo de hoy. Sobre lo primero, Rabí celebra su experiencia como lector, comparándola con una “quimioterapia que me aleja de la toxicidad cotidiana”. Nos comparte sus impresiones y epifanías solitarias con una rara mezcla de melancolía madura, discreta esperanza y pasión serena. La vida es corta y ciertamente brutal, parece decirnos, pero en la lectura es posible hallar ese espacio donde coexisten el desafío del autoconocimiento y el derecho a conmovernos ante palabras ordenadas para producir en nosotros esos efectos. Desde aquel refugio letrado enuncia y se salva.

Tal vez lo más sabroso de estas “Prosas minúsculas” sean las “Notas de clase”, que nos permiten conocer a Rabí en su faceta de docente y sus nociones éticas del oficio. Carga contra los profesores que denigran a sus alumnos, preguntándose de quién es el fracaso cuando un estudiante falla; cuestiona –con toda razón– a sus colegas que no leen y que al mismo tiempo les exigen hacerlo a sus pupilos y se pregunta por los maestros de redacción que jamás han escrito una línea. Hay mucha lucidez en sus asertos, aunque por momentos también una inclinación al buenismo: estaremos de acuerdo en que la figura del profesor como solidario responsable de la derrota académica del alumno tiene también sus límites claros y precisos, especialmente en esta época de inteligencia artificial desbocada, cuyo fruto es la decadencia de la curiosidad y la imaginación.

Detectamos otra fijación en estas páginas: la del ejercicio crítico, tan malentendido últimamente. Rabí exige liberar a la crítica de sus dogmas, de hacerla una actividad generosa que consista en “leer para otros y marcar un camino de sentidos posibles en la lectura”. Ese ideal, en estos tiempos donde la literatura parece volverse vehículo para intereses subalternos, debería ser de observancia obligatoria.