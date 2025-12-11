En declaraciones al programa “Tenemos que hablar” de El Comercio, Maribel Fernández, candidata a diputada del partido Acción Popular, cuestionó a Julio Chávez Chiong, presidente de su agrupación política, por impugnar los comicios internos por supuestas irregularidades en el registro de delegados que votaron el 7 de diciembre, algo que ella no reconoce como una justificación válida para poner en riesgo la participación en las elecciones del 2026.

“Lo que puedo decir de Julio Chávez, que es el presidente del partido, es que no está defendiendo la institucionalidad. Por el contrario, está trayendo que si no es él el candidato, no es nadie. Mi base, al igual que muchas bases de diferentes distritos a nivel nacional ¿por qué no lo apoyan?“, comentó este jueves.

Chávez Chiong ha presentado impugnaciones contra varias mesas de sufragio de las internas que dieron como ganador a través de delegados a Alfredo Barnechea como candidato a la presidencia en el 2026. Según sus observaciones, estas registraron votos de delegados que fueron suplantados ante la ONPE y el JNE.

Para Fernández, el informe del JNE que reporta esta disparidad entre los delegados que fueron elegidos el 30 de noviembre y los que fueron registrados para votar el 7 de diciembre no es válido porque se basa en una resolución firmada solo por dos de los tres miembros del órgano electoral de Acción Popular.

“Esa resolución que ellos sacaron a dos firmas también es ilegítima porque tiene que tener las tres, es un órgano colegiado (...) No lo reconocería porque simplemente de esas mesas que han sido impugnadas, ¿dónde están las resoluciones? Hay varios vicios. Yo no reconozco ese documento. Es un tema interno", explicó.

Según a postulante a la Cámara de Diputados, todo el proceso puede ser cuestionado desde el origen al señalar que hubo sectores donde los delegados fueron elegidos en listas únicas entre allegados a la facción de Julio Chávez. “Ha habido anforazos en varios distritos”.

En ese sentido, rechazó que la facción de Alfredo Barnechea esté detrás de algún intento de fraude, tal y como denunció Chávez Chiong, y explicó que Cinthia Pajuelo fue la única responsable de registrar a delegados votantes. “Nosotros como candidatos, nadie ha tenido ninguna injerencia”.