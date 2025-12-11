Julio Chávez Chiong, precandidato a la presidencia en Acción Popular, negó en el programa “Tenemos que hablar” de El Comercio que los pedidos para impugnar las elecciones internas que dieron como vencedor a Alfredo Barnechea, tengan como objetivo anular todas las postulaciones de su agrupación política.

“No puede (anular todo el proceso) porque el JNE en este momento no tiene la facultad de una revisión de todo el proceso”, aseguró este jueves, para luego reiterar que respetarán las decisiones del ente electoral.

“Vamos a someternos a las reglas del proceso electoral que nos ha permitido impugnar esto en mesa. Lo hemos presentado conforme al reglamento y esperamos que el JNE, creo que el pleno no va a alejarse de lo que informó su propio ente fiscalizador”, agregó.

El presidente del partido recordó que el área de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectó que había diferencias entre los delegados que fueron elegidos el 30 de noviembre y los que finalmente fueron empadronados para votar el 7 de diciembre.

“Ya el JNE a través de su ente fiscalizador ha dicho que sí se han cambiado delegados. Se lo dice a la ONPE el 5 de diciembre en un informe, que corrija bajo responsabilidad y la ONPE se zurró en el tema”, resaltó.

Ante esto, aseguró que se han presentado impugnaciones ante el JNE y denuncias penales, pese al riesgo que implicaría para las posibilidades de Acción Popular de participar en las elecciones del 2026.

“El riesgo que las candidaturas del partido puedan ser afectadas se ha ocasionado desde la manipulación del padrón de electores y que gente que no debía votar haya participado en esa elección. Ahí ya se generó el riesgo porque hay un vicio de nacimiento. Nuestra impugnación no busca afectar el proceso en general, lo que buscamos es anular ciertas mesas donde se concentra la mayor cantidad de delegados suplantadores que obviamente han votado por el señor Barnechea”, explicó.

Chávez Chiong responsabilizó a Alfredo Barnechea del fraude que, según dijo, fue perpetrado efectivamente por Cinthia Pajuelo como única persona capas de registrar a los delegados ante la ONPE. “Yo no estoy diciendo que él haya cambiado los delegados. Lo hizo Cinthia Pajuelo, pero que hay gente detrás del fraude sí. Sin fraude, Alfredo Barnechea jamás me hubiese ganado la elección interna”, indicó.