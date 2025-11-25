César Combina presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el partido político Avanza País con la cual espera que se revierta la decisión de no aceptar su precandidatura presidencial para las elecciones generales del 2026.

En una conferencia de prensa este martes 25 de noviembre, Combina anunció que su recurso fu admitido a trámite por el Sexto Juzgado Constitucional y que espera que haya una sentencia aproximadamente el 4 de diciembre de este año.

Por esto, resaltó que una decisión judicial de este tipo sería un precedente importante para todas las organizaciones políticas del país porque exigiría corregir irregularidades en un proceso interno.

César Combina acusó a Avanza País de expulsarlo de forma irregular y evitar su precandidatura.

Según César Combina, Avanza País impidió la inscripción de su fórmula presidencial “por decisiones políticas y administrativas arbitrarias”.

Según informó El Comercio a inicios de noviembre, en las elecciones primarias de Avanza País la plancha presidencial encabezada por Phillip Butters fue la única que fue admitida como inscrita por los dirigentes de Avanza País, rechazando así la que lideraba César Combina por “no cumplir los requisitos”.

Para Combina, si el partido político no retrocede y permite su inscripción como precandidato presidencial, las consecuencias de la decisión del Poder Judicial podrían afectar su participación como Avanza País en las elecciones del 2026 porque aseguró que las listas para diputados y senadores también tendrían irregularidades.

“Si no se regulariza la situación y no se inscribe nuestra lista ante la ONPE, el JNE y los órganos internos del partido, la acción de amparo suspenderá de inmediato las elecciones internas. Esto impediría que Avanza País postule el 2026, generando un daño irreparable e incluso el riesgo de perder la inscripción ante el JNE”, comentó.