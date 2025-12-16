El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó las resoluciones que formalizan los resultados de las elecciones primarias de casi todas las agrupaciones políticas, las cuales presentaron en total 36 planchas presidenciales para la contienda electoral que se realizará el 12 de abril del 2026.

Esta publicación significa un nuevo hito previsto para la proclamación de resultados de las elecciones primarias del proceso.

Un total de 36 fórmulas presidenciales quedaron habilitadas para participar en la contienda, luego de que el JNE determinara que Frepap y Ciudadanos por el Perú solo presentaron listas de postulantes al Congreso de la República.

De las 39 organizaciones políticas que intervinieron en las elecciones primarias, 38 superaron el umbral de participación establecido, según la modalidad de elección elegida (afiliados o delegados), lo cual las habilita para presentar las fórmulas y listas de candidatos para… — JNE Perú (@JNE_Peru) December 16, 2025

En total, 39 agrupaciones políticas realizaron comicios internos, pero Acción Popular no fue incluido porque previamente el JNE anuló sus elecciones primarias por indicios de fraude, dejando así al partido de la lampa fuera de carrera.

Del resto de 38 organizaciones políticas, se tienen las fórmulas presidenciales oficializadas encabezadas por:

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

César Acuña (Alianza Para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Rafael Belaunde (Libertad Popular)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Alex González (Partido Demócrata Verde)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Carlos Álvarez (Partido País para Todos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Carlos Espá (Partido SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Paul Jaimes (Progresemos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Rosario Fernández (Un Cambio Diferente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Todas las resoluciones se pueden encontrar publicadas en el mes de diciembre del 2025 en el portal del JNE (https://resoluciones.jne.gob.pe)

Acción Popular queda fuera de la carrera electoral por decisión del JNE

La relación de fórmulas presidenciales oficializadas por el JNE no incluye a Acción Popular, debido a que el organismo electoral declaró nulo el proceso electoral interno de dicha agrupación.

La Resolución N° 0745-2025-JNE, publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que la decisión se tomó tras detectarse vicios sustanciales que vulneraron los principios de la democracia interna y del debido proceso.

El JNE encontró una falta de coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral de Acción Popular y la lista del material electoral elaborada por la ONPE en 12 circunscripciones, incluyendo Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

La anulación implica que Acción Popular no participará en las Elecciones Generales 2026, puesto que no cuenta con candidatos electos en elecciones primarias, un requisito indispensable para la inscripción de candidaturas. El Pleno del JNE determinó que no era posible convocar a nuevas elecciones primarias, ya que esto quebrantaría el calendario electoral.