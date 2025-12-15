El excandidato presidencial Alfredo Barnechea ofreció disculpas públicas a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por las declaraciones que realizó tras la anulación de las elecciones primarias internas de Acción Popular. El pronunciamiento se dio durante una entrevista televisiva, en la que reconoció que sus expresiones pudieron resultar ofensivas.

“Quiero pedirles disculpas expresas y públicas a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, porque el sábado hice unas declaraciones que pueden haber parecido un poco ofensivas contra ellos”, señaló Barnechea a Canal N.

Añadió que al momento de dar esas declaraciones no se encontraba en condiciones adecuadas para hacerlo. “No estaba yo en mi momento de mayor lucidez. Ni recuerdo lo que dije, pero pareciera ser que me excedí en algunos adjetivos”, indicó.

Las disculpas se producen luego de que el exaspirante presidencial cuestionara duramente al JNE, al señalar que sus integrantes “no saben con quién se están enfrentando” y advirtió que los iba a “perseguir en todas las instancias”, tras la decisión de anular los comicios internos de su agrupación política.

Las afirmaciones de Barnechea generaron el rechazo del organismo electoral. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, sostuvo que ese tipo de expresiones “no se condice en lo absoluto” con los principios democráticos y pidió respeto a las decisiones adoptadas por las autoridades electorales.