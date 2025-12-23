El secretario general nacional de Acción Popular, Juan José Abad Cabrera, desmintió “de manera categórica” las versiones que señalan una supuesta expulsión de Alfredo Barnechea de dicha agrupación política, en un pronunciamiento público difundido este martes.

“Desmiento de manera categórica las versiones falsas que pretenden señalar una supuesta expulsión de Alfredo Barnechea de nuestro partido”, señala el comunicado firmado por Abad Cabrera, en el que se precisa que no existe ninguna decisión partidaria en ese sentido.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En el documento, Acción Popular recuerda que Alfredo Barnechea “fue, en el año 2016, una figura central y decisiva para el relanzamiento de Acción Popular en la vida política nacional” y que, el pasado 7 de diciembre, “fue elegido candidato a la Presidencia de la República en un proceso electoral supervisado por el único órgano competente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”. Añade que dicho organismo “ha señalado de manera expresa que no existieron irregularidades en dicho proceso”.

El pronunciamiento también destaca la trayectoria política de Barnechea y su vínculo con el belaundismo. “La trayectoria y calidad personal de Alfredo Barnechea, estrecho amigo del presidente Fernando Belaúnde Terry, prestigian y fortalecen a nuestro partido”, indica el texto.

Este pronunciamiento se difunde en un contexto marcado por declaraciones previas del presidente de Acción Popular, Julio Chávez, quien señaló que, tras un presunto fraude en las primarias del partido, se habría iniciado un proceso disciplinario de expulsión contra los involucrados, entre ellos Alfredo Barnechea y Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Electoral.

Según dijo a RPP, “la denuncia penal que se está formulando, así como el proceso disciplinario de oficio de expulsión, es para todas los que, presuntamente, han sido parte de la trama del fraude. Ya el proceso determinará el nivel de responsabilidad que, individualmente, tenga cada uno, pero el solo hecho de haber sido mencionado (Barnechea) en un audio y ser el directamente beneficiado del fraude, lo sindica como parte, justamente, de toda esta organización”.