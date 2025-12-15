La Comisión Permanente del Congreso incluyó en su agenda la segunda votación del proyecto que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El tema será visto este miércoles, luego de que el Pleno aprobara la iniciativa en primera votación el pasado 4 de diciembre.

La agenda comprende los proyectos de ley 11871, 11885, 12727, 12871 y 12973, que plantean modificar el Decreto Legislativo 1293, norma que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, con el objetivo de extender el proceso de formalización minera integral.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Las iniciativas pertenecen a las bancadas de Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, Podemos Perú, Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–Bloque Magisterial y la Bancada Socialista.

En la sesión del pleno del 4 de diciembre, el texto sustitutorio fue aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. No obstante, la primera y segunda disposiciones complementarias transitorias, así como la primera disposición complementaria final, fueron rechazadas tras votarse por separado, luego de la aprobación de cuestiones previas planteadas por las congresistas Diana Gonzales y Jorge Morante.

El texto aprobado establece la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigencia de la Ley MAPE y su reglamento.

Además, mantiene medidas como la realización de un censo nacional del sector, un proceso obligatorio de sinceramiento de la ubicación de las operaciones y plazos para que los gobiernos regionales transfieran al Ministerio de Energía y Minas el acervo documentario del proceso de formalización.