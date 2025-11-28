El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su ventanilla única, ha atendido hasta la fecha y desde que se convocaron las elecciones generales del 2026 más de seis mil consultas de agrupaciones políticas.

Esta plataforma, a través de la cual se pueden revisar información de antecedentes de los candidatos para mejorar la selección de las postulaciones para los comicios del próximo año, ha atendido desde el 26 de marzo hasta el 21 de noviembre 6.065 consultas.

En total, las consultas vinieron de 20 de las 39 organizaciones políticas que están listas para participar en las Elecciones Generales del 2026. También se registraron 44 consultas de parte de seis movimientos regionales.

“Actualmente, esta plataforma virtual registra 3.127 reportes sobre bienes de candidatos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), 343 reportes acerca de deudas municipales, 235 reportes en relación con deudas tributarias en la Sunat, 51 reportes respecto de sentencias condenatorias y 4 reportes sobre requisitorias”, precisó el ente electoral.

La ventanilla única del JNE es de uso permanente y permite que personeros y dirigentes de partidos políticos puedan verificar los antecedentes de sus candidatos y afiliados.