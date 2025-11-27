El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que el presupuesto total que requerirá todo el sistema electoral para el 2026 será de unos S/ 4.390 millones debido a la complejidad de los comicios que se llevarán a cabo el próximo año.

En declaraciones a RPP este jueves, indicó que solo su institución estima que necesitará unos 936.90 millones de soles.

“Hemos sustentado ante el pleno del Congreso el presupuesto, no solo del JNE sino del sistema en total, va a necesitar 4.390 millones entre las 3 instituciones. Hablamos de ONPE, Reniec y el JNE y estamos hablando de un presupuesto importante pero que se justifica porque vamos a tener los procesos más complejos de la historia del país y quizá del mundo”, aseguró.

Burneo recordó que la complejidad de las elecciones en el 2026 se basa en necesidades en temas de tecnología, herramientas digitales, la implementación del voto digital y el recuento de votos que incluye la conservación de cédulas de votación. Asimismo, la iniciativa que buscan implementar de tener un fiscalizador del JNE por cada mesa de sufragio.

Específicamente sobre el voto digital, el titular del JNE recordó que están en pleno proceso de fiscalización de la herramienta propuesta por la ONPE, cuyo resultado se conocerá el 19 de diciembre y luego de la cual se determinará la viabilidad de esta herramienta.

“Ya tenemos más o menos una idea de lo que hemos recibido. Depende que terminen los procesos porque creemos que debe ser una auditoría integral y el resultado debe salir ya porque vemos el voto digital como el futuro”, manifestó.