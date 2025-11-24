La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha abierto una nueva convocatoria destinada a reforzar su equipo de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026, en las que más de 37 postulantes competirán por la Presidencia del Perú. La entidad busca personal para labores claves durante la organización del proceso, con pagos competitivos y contratos por locación de servicios.

Las vacantes están dirigidas a estudiantes, egresados y profesionales de distintas carreras que cuenten con disponibilidad inmediata para trabajar en Lima. La ONPE ya ha detallado los sueldos, condiciones y requisitos para cada puesto, así como el cronograma de postulación. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL SUELDO Y QUÉ REQUISITOS PIDEN PARA TRABAJAR EN LA ONPE EN ESTAS ELECCIONES?

La entidad electoral ha fijado remuneraciones que van desde S/1.800 hasta S/2.000, dependiendo del cargo a ocupar. En total, se han habilitado 68 oportunidades laborales, todas ubicadas en la ciudad de Lima. Estas posiciones están disponibles para estudiantes técnicos o universitarios, así como para egresados, bachilleres o titulados, de acuerdo con el perfil solicitado en cada puesto.

¿QUÉ PUESTOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ESTA CONVOCATORIA?

La ONPE ha distribuido sus vacantes en dos funciones específicas dentro de la ODPE Huaura:

Auxiliar técnico de punto de transmisión (34 vacantes)

Se requiere al menos un ciclo aprobado en estudios técnicos o universitarios.

La contraprestación asciende a S/2.000.

Se trata de un contrato por locación de servicios.

El trabajo se ejecutará exclusivamente en Lima.

Responsable de local de votación – Paletizador (34 vacantes)

Acepta postulantes con formación técnica o universitaria, ya sea como egresados, bachilleres o titulados.

El pago establecido es de S/1.800.

También se empleará la modalidad de locación de servicios.

La labor se desarrollará en la capital.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE POSTULAR A ESTOS CARGOS?

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 18 de noviembre de 2025, entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m., aunque el proceso podría cerrarse antes si se completan las vacantes. En caso contrario, el límite máximo para postular será el 2 de diciembre de 2025. Para registrarse, los interesados deben acceder al formulario oficial, completar la información solicitada y remitir su DNI junto con un currículum documentado.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL PERIODO DE CONTRATACIÓN?

La contratación se ejecutará de manera inmediata y tendrá vigencia hasta el martes 2 de diciembre de 2025. Es importante considerar que el pago será proporcional a los días trabajados, por lo que la ONPE exige disponibilidad total para desplazarse a los distritos asignados dentro de la ODPE Huaura y cumplir con las funciones previstas para la organización electoral, según informa el diario El Popular.

¿QUÉ SE DEBE SABER SOBRE LA ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es un organismo autónomo del Estado encargado de planificar, organizar y ejecutar todas las elecciones, referéndums y consultas populares que se realizan en el país.

Su labor garantiza que la ciudadanía exprese su voluntad de forma libre y transparente. Además, supervisa el manejo económico de las organizaciones políticas, brinda asistencia técnica en procesos internos y apoya comicios en instituciones públicas, privadas y centros poblados.

También impulsa la educación electoral, desarrolla investigaciones especializadas y coordina con el JNE y Reniec para asegurar el correcto funcionamiento del sistema electoral.

