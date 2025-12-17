El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, justificó su postulación al Senado en las próximas elecciones generales de 2026, pese a haber votado previamente en contra del restablecimiento de la bicameralidad y de la reelección parlamentaria, y dijo que lo hace “casi obligado” y “sin querer queriendo”.

En declaraciones a RPP, y al ser cuestionado sobre una incoherencia entre sus votaciones previas y su decisión de postular, aseguró que lo hace actuando en coherencia con las decisiones de Perú Libre y la decisión mayoritaria del Parlamento.

“El marco normativo te obliga a que tú postules. Es casi como que estamos postulando sin querer queriendo. A la población hay que hablar en fácil”, dijo este martes.

Cruz reiteró que postula al Senado por decisión partidaria y acatando las nuevas reglas de juego.

“No es incoherencia (...) Lo coherente es que aceptamos esa decisión mayoritaria y que nosotros, por más minoría que seamos, tenemos que allanarnos a la situación jurídica y política actual”, insistió tras aseverar que están “casi obligados” a postular por la bicameralidad.

El legislador hizo hincapié en que la decisión de postular no es estrictamente personal, sino institucional y disciplinaria, en respuesta a un mandato interno. “Nosotros a nivel como partido estamos asumiendo estas nuevas reglas de juego que se han establecido en el país el restablecimiento de la bicameralidad. Ahora como persona a la interna nosotros asumimos las tareas y las responsabilidades que el partido te encarga”, explicó.