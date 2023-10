PJ rechaza pedido de prisión preventiva contra escolta de ciclistas atropellados

El abogado de Jhonatan Alvarado Sacapuca, conductor del vehículo escolta de los ciclistas que murieron atropellados en la Panamericana Sur, en Villa El Salvador, el pasado domingo 22 de octubre, indicó que se declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra su defendido.

Jimmy Sotomayor detalló a Canal N que se ha ordenado la inmediata liberación de su patrocinado. “Quiero resaltar la resolución de la jueza es que ha señalado no existe nexo causal de lo que supuestamente habría hecho mi cliente y el resultado que es la muerte de dos ciclistas”.

Precisó que esta medida permitirá que Alvarado Sacapuca lleve su proceso en libertad. “Esta decisión nos habilita a proceder de un nuevo recurso para sacarlo de investigación, ya que no merece ni siquiera estar investigado, él fue impactado. Fue una aberración jurídica del Ministerio Público”.

“Él no ha realizado ninguna otra acción, solo ver el cuidado de los ciclistas. La Fiscalía señala que en esta vía no se puede ir a más de 50 kilómetros por hora y que esto habría provocado el accidente, pero mi cliente estaba en 30 kilómetros por hora, además con las luces intermitentes prendidas. El informe policial ha informado de manera tajante que el factor predominante ha sido el impacto por la parte trasera. La jueza resaltó que así mi cliente haya ido a más de 50 kilómetros por hora, el accidente se habría producido de la misma forma, por ende, no corresponde aplicar esta medida”, puntualizó el jurista.

Cabe señalar que la madre del acusado, Clemencia Sacapuca, días atrás exigió al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria rechazar esta solicitud del Ministerio Público al considerar que su hijo también es una de las víctimas de este fatal accidente.

Los fallecidos son Juan Carlos Ramírez Apaza y William Mendoza. Un amigo de los difuntos sostuvo que el auto responsable del choque iba a excesiva velocidad.

Imágenes muestran que el auto responsable del accidente terminó a un costado de la vía, al igual que la camioneta.