Hasta la fecha, en el Perú se han confirmado 24 casos de la nueva subvariante de ómicron , llamada BA.2. Esta sería un 50% más transmisible que la previa subvariante, BA.1, que representa la mayor cantidad de infecciones por COVID-19.

Dichos casos se encuentran en Arequipa (1), Ancash (3), Cusco (1) y Lima (19), indicó Victor Jiménez, biólogo molecular del Instituto Nacional de Salud (INS). Agregó que siempre hay un subregistro de cifras pues no hay la vigilancia genómica necesaria, personal capacitado y equipos necesarios.

Las dos características más importantes de la familia ómicron son su alta contagiosidad y el modo en que ingresa a las células. Pese a no generar un cuadro clínico tan grave como las otras variantes de SARS-CoV-2, ómicron es 2,7 a 3,7 veces más transmisible que delta, y se estima que BA.2 es 1,5 veces más contagiosa que BA.1.

Sobre este escenario y la posibilidad de una cuarta ola, el exministro de Salud Óscar Ugarte mencionó que “hay un riesgo de un recrudecimiento de la tercera ola”, ya que BA.2 está creciendo. Además, “puede suceder también que pasen algunas semanas y luego comience una cuarta ola”, indicó.

“Es demasiado serio no tomar las medidas adecuadas y bajar la guardia como lo viene haciendo la rectoría [el Ministerio de Salud]. Se sabe que tres meses después de la segunda dosis el efecto de la vacuna baja. Es urgente la aplicación de la tercera dosis en el Perú”, recalcó Ugarte.

Bajos índices de vacunación

Actualmente, 6 de cada 10 adultos mayores de 40 años tienen la tercera dosis. Sin embargo, Juan Carbajal, analista de datos y exintegrante de la plataforma OpenCovid-Perú, explicó que “ son 7′800.000 personas las que habiendo pasado ya tres meses de su segunda dosis no se han puesto la tercera . Asimismo, cinco millones y medio no se la han puesto habiendo pasado cuatro meses”.

Esta data es importante teniendo en cuenta la experiencia vivida durante la tercera ola. El 80% de los que fallecieron era mayor de 60 años y la mitad de estos no tenía la tercera dosis, explicó Carlos Medina, médico infectólogo y epidemiólogo del hospital Cayetano Heredia.

Asimismo, indicó que con la subvariante BA.2 los grupos más vulnerables son los adultos mayores, personas que tengan alguna alteración en las defensas, pacientes con quimioterapia, postrasplantados, quienes llevan tratamiento con inmunosupresores y los niños, puesto que al no estar vacunados pueden ser transmitir el virus.

Recordemos que la vacunación en niños de 5 a 11 años tiene cifras bastante bajas, especialmente cuando el regreso a clases presenciales ya se ha iniciado. Solo el 58,2% tiene la primera dosis, mientras que apenas el 34% recibió la segunda . Esto varía en cada región.

Acciones que deben tomarse

Para los especialistas, la medida más importante que debe tomar el Ministerio de Salud es completar la tercera dosis de la vacuna en adultos y la vacunación pediátrica.

“Lo primero como país es cerrar esa brecha que tenemos de adultos mayores a los que les falta la tercera dosis. Tenemos que llegar a más del 85% de adultos mayores con esta”, sostuvo Medina.

Por otro lado, Jiménez, del INS, pidió a la ciudadanía no dejar de cuidarse pese a la falsa seguridad que da el descenso de muertes y hospitalizaciones.

DATO

Ayer llegó un lote de 1′296.300 dosis de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Moderna.

