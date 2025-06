Un audio enviado por alias “El Monstruo” a su madre revela su confesión directa sobre su participación en redes de extorsión. La grabación, difundida por el programa Cuarto Poder, deja en evidencia cómo el presunto cabecilla de una organización criminal admite que su vida gira en torno a actividades ilícitas.

“Yo cobro de empresas que extorsionan, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario”, se le escucha decir con naturalidad.

El mensaje de voz, de casi diez minutos, fue hallado en el celular de su progenitora, quien actualmente está detenida e investigada por presuntos vínculos con las operaciones delictivas de su hijo. Según el programa, el audio fue enviado el 2 de enero por WhatsApp.

En la grabación, el sujeto también deja entrever que no tiene intención ni posibilidad de alejarse del delito. “No puedo salirme de esto porque no tengo nada, no soy nada”, afirma. Su tono, por momentos desesperado, evidencia que se siente atrapado en una vida que considera sin retorno.

Además, relata su temor constante a ser atacado o asesinado por enemigos, y advierte que su retiro pondría en riesgo incluso a su familia. Según dice, su nombre ya está marcado.

El mensaje también refleja una relación tensa con su madre, marcada por la desconfianza. En lugar de compasión, impone condiciones para brindarle ayuda económica. “Antes de enviarte dinero, quiero pruebas del hospital, de tu cita. No palabras, papeles”, exige.

El contenido refleja una mezcla de desesperanza, control y desconfianza. La Policía Nacional señala que alias “El Monstruo” continúa operando desde las sombras, liderando redes de extorsión que afectan especialmente al sector transporte.