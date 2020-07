El puente de la Amistad, que une los malecones de los distritos de Miraflores y San Isidro, fue inaugurado ayer. La ceremonia contó con la presencia de los alcaldes de Lima, Jorge Muñoz, y de Miraflores, Luis Molina. El gran ausente: el alcalde San Isidro, Augusto Cáceres.

Durante su ejecución, Cáceres ha sido blanco de duras críticas por colocar unas rejas en los accesos al parque Ecológico, San Isidro, pues impiden que los ciclistas que atraviesan el mencionado puente procedentes de Miraflores no puedan continuar con su recorrido y, en lugar de dirigirse por la mano izquierda hacía el mencionado parque, deban hacerlo hacia la derecha para desembocar en la avenida del Ejército, poniendo en riesgo su vida portránsito de vehículos.

En el tramo del puente hasta el parque, San Isidro todavía está ejecutando la obra, mientras que en el tramo del puente hacia la avenida del Ejército ya ha sido construida una ciclovía.

Ayer, en la ceremonia de inauguración, Muñoz señaló que el puente es una obra incompleta en San Isidro.

“Esta no es una obra del alcalde. Es una obra para los ciudadanos. Eso es lo que hay que entender”, destacó.

VIDEO RECOMENDADO

Inauguran Puente de la Amistad que une Miraflores y San Isidro

Inauguran Puente de la Amistad que une Miraflores y San Isidro 07/07/2020

La controversia

La construcción del puente de la Amistad se gestionó y licitó en la época en la que Manuel Velarde era alcalde de San Isidro y Muñoz de Miraflores. Ambas comunas costearon la obra y acordaron que Miraflores se encargaría de la ejecución.

Con el cambio de gestión, en el 2019, Cáceres asumió la alcaldía de San Isidro, Muñoz la de Lima y Molina la de Miraflores. Es en este año cuando se empieza con la construcción y con los reclamos de Miraflores por la “obstrucción” de la gestión de Cáceres, señala el alcalde Molina.

La mayor controversia ha girado en torno a las rejas instaladas en el parque Ecológico. Los proyectos técnicos de esta obra y la del puente están diseñadas para que estas se interconecten y, de esta manera, las personas y ciclistas puedan transitar por allí, refiere Molina. Al colocarse las rejas y desviarse a los ciclistas hacia la avenida del Ejército, no se cumple el objetivo de la obra, añade.

“El fácil abrir las rejas, pero al señor Cáceres no le da gana hacerlo”, criticó Molina. “Yo he ingresado a trabajar no con el hígado, sino a construir sobre lo que ya se estaba construyendo”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también ha criticado al alcalde Cáceres por las rejas en el parque Ecológico. Desde que se supo esto, le ha pedido retirarlas y ha enfatizado que la Municipalidad de Lima no ha autorizado la construcción de una ciclovía en la avenida del Ejército.

Mientras, el exalcalde Manuel Velarde señala que las ciclovías que construye la gestión de su sucesor “no es el proyecto que yo dejé”.

Velarde anota que el parque sí contemplaba unas rejas pero para ciertos eventos, por “situaciones de aforo”. “Obviamente, si uno -en algunas circunstancias- tiene que controlar el aforo, necesita algún tipo de control, pero no para justamente bloquear el acceso a un espacio público y a la conectividad, que era el objetivo que estábamos buscando con estas obras”, sostiene.

De acuerdo al exalcalde, la actitud de Cáceres obedece a intereses particulares. “No me queda la menor duda de que el alcalde frustra el parque Ecológico (colocando la rejas e impidiendo el tránsito), porque él vive a dos cuadras de ahí y no quiere que la gente cruce por frente a su casa”, denuncia.

Este Diario buscó recoger la versión del alcalde Cáceres, pero desde la comuna de San Isidro dijeron que hoy va a declarar. Informaron que en un mes estarán culminadas las obras del tramo de la ciclovía que une el puente con el parque y que la demora se debe por la pandemia.

También señalaron que se está construyendo una ciclosenda en el malecón de San Isidro, la cual debe estar lista también en un mes. Una vez que esto ocurra se abrirán las rejas del parque Ecológico durante las 24 horas del días.

La ciclovía que construye la gestión de Cáceres rodea el parque, mientras que la idea original, según refiere el exalcalde Velarde, era que la atraviese, pues además ya se cuenta con esta infraestructura.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.