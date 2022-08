En su artículo 193, la norma menciona: “Concluidos los comicios electorales, todos los partidos políticos, listas independientes y alianzas, en un lapso de 60 días, proceden a retirar o borrar su propaganda electoral. En el caso contrario, se hacen acreedores a la multa que establezcan las autoridades correspondientes”.

El Comercio comprobó que en avenidas importantes de la ciudad como la Panamericana Sur, Panamericana Norte, Circunvalación y Javier Prado hay decenas de paneles y anuncios de postulantes a los comicios generales del 2021.

Uno de ellos es de una autoridad electa: Rosselli Amuruz, congresista de Avanza País. “Sal del colegio con chamba”, dice el panel ubicado en la Av. Javier Prado, en Surco, en el que Amuruz aparece junto al excandidato presidencial Hernando de Soto.

Consultada al respecto, Amuruz respondió: “Les he dado un plazo de 24 horas [a los proveedores del servicio] para retirarlo. Por ser domingo, me han respondido que lo sacarían mañana [hoy] a primera hora. [...] No sabemos por qué no fue retirado, nos imaginamos que no encontraron ningún cliente y se les pasó. Se nota el descuido total de ese panel, está todo despintado”.

Mujica y Vizcarra, de Somos Perú, aparecen juntos en al menos dos paneles. El primero tiene más propaganda en la misma vía. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

Otros casos

Este Diario encontró que en la Av. Panamericana Norte hay al menos cuatro paneles de gran tamaño de Anthony Mujica, quien postuló sin éxito al Congreso por Lima con Somos Perú. En dos de los anuncios está junto al expresidente Martín Vizcarra, quien sí logró un escaño pero ese mismo año fue inhabilitado por el Parlamento.

Fredy Aragón, asesor legal de Somos Perú, respondió que “pareciera que no nos han notificado, pero vamos a tomar las medidas que correspondan, vamos a tomar cartas en el asunto inmediatamente”.

Aragón indicó que para la colocación de paneles de propaganda se contrató a una empresa privada y que esta debía retirarlos. Sin embargo, reconoció que esto no exime de responsabilidad a Somos Perú.

En el kilómetro 6,5 de la Panamericana Norte está un cartel de Jheydi Quiroz, quien el año pasado postuló al Parlamento con Acción Popular. En la imagen aparece junto al excandidato presidencial Yonhy Lescano y el lema “Derribemos la burocracia”.

Lescano dijo a El Comercio que cada excandidato es responsable de retirar su propaganda electoral y que él ya lo hizo. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

El Comercio intentó comunicarse con voceros de Acción Popular, pero no hubo respuesta. Lescano expresó que cada postulante es responsable de retirar su propaganda y que él no puede responsabilizarse por todas las personas que han utilizado su imagen para la campaña.

En la Av. Panamericana Sur, a la altura del puente América, aún sigue el panel de Raquel Medina, quien postuló al Congreso por Victoria Nacional, partido con el que George Forsyth –ahora aspirante a la alcaldía de Lima con Somos Perú– tentó la presidencia el año pasado. En otras vías zonas de la ciudad como el trébol de la Av. Jav ier Prado hay más paneles de la misma excandidata.

La Municipalidad de Lima explicó a este Diario que desde el año pasado comunicó a los partidos que debían retirar su publicidad electoral. Además, informó que la sanción en estos casos es de S/4.600, el valor de una UIT.

Este no es el único panel de Medina, de Victoria Nacional, en Lima. Este Diario encontró uno similar en el trébol de la Av. Javier Prado. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo Perez

Bruno Monteferri, director de Conversamos por Naturaleza, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, comentó a este Diario que los paneles colocados en la vía pública no son solo un problema de ornato, sino también de seguridad para los ciudadanos. “Sabemos que están sostenidos con fierros o estructuras que pueden caerse. Pasa lo mismo en predios privados: a veces la excusa es que los paneles están colocados en predios privados, pero finalmente si estos caen, pueden caer a propiedades vecinas o cables de alta tensión. Con eso no basta, debe haber una licencia y mantenimiento”.