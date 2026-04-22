Resumen

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El municipio, además de la emisión de licencias, también tendrá bajo su responsabilidad el examen de conocimientos y la prueba de habilidades de conducción. Foto: Andina/composición GEC
El municipio, además de la emisión de licencias, también tendrá bajo su responsabilidad el examen de conocimientos y la prueba de habilidades de conducción. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

Desde este 22 de abril, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene la competencia de emitir las Licencias de Conducir de clase A, así lo dio a conocer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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