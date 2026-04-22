Desde este 22 de abril, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene la competencia de emitir las Licencias de Conducir de clase A, así lo dio a conocer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En ese sentido, las sedes ubicadas en el jirón Orrego 1923 (Cercado de Lima), avenida César Vallejo 603 (Lince) y los centros Mejor Atención al Ciudadano (MAC) ya no serán los encargados de recepcionar los trámites.

Fotos: César Campos/@photo.gec / CESAR CAMPOS

Todo ha quedado oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 040-2026-MTC/01.02, fechado el 28 de enero del presente año, que manifiesta la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de transporte terrestre.

Tras los cambios, la MML será la única responsable del proceso para la obtención de brevetes de clase A, lo que abarca la evaluación de conocimientos, los exámenes de habilidades de conducción, así como la emisión de licencias. Esto rige tanto para nuevos conductores y choferes que necesitan revalidar, recategorizar o duplicados de sus brevetes.

Otra de las responsabilidades de la comuna limeña será brindar autorización a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que están habilitados para formular certificados de salud, requisito principal para obtener una licencia de conducir.

Por otra parte, se determinó que para continuar realizando los trámites en la Jurisdicción de Lima Metropolitana, se debe acceder a la plataforma digital de la Municipalidad. Esta es la única plataforma habilitada para la gestión de citas, evaluaciones y emisión de licencias en la capital, a través de los canales dispuestos por la Gerencia de Movilidad Urbana.

Constancias de salud y manejo ahora son electrónicos en la obtención del brevete. (Andina)

Además, en el portal del MTC: https://licencias.mtc.gob.pe., los usuarios pueden verificar información como el estado de su licencia, récord de infracciones y estado de sanciones impuestas.

La emisión de normativa, la supervisión del servicio y la gestión de los registros nacionales, continuará a cargo de la rectoría del sistema nacional de licencias de conducir del MTC. Así se ratifica el compromiso del sector, con un servicio más cercano, ordenado y eficiente para la ciudadanía.