Luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) prohibió todo tipo de eventos sociales para este fin de semana - con motivo del Día de la Canción Criolla y Halloween - debido a la pandemia, algunos locales salieron a defender su posición y reafirmaron que cuentan con el permiso municipal necesario para operar bajo protocolos sanitarios este 31 de octubre.

Uno de ellos fue el Complejo Santa Rosa, ubicado en el distrito de Ate - límite con Santa Anita - y cuyo encargado es Dany Rodriguez, alegó que se tiene todo previsto y en orden para realizar un evento este 31 de octubre.

“Tenemos el permiso municipal; trabajaremos de manera muy ordenada y con los protocolos correspondientes. Este evento será a partir de las 2:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., la capacidad de este lugar es de 2.800 personas, pero en este caso se trabajará solo con 500 personas”, indicó a Canal N.

Para la realización de dicho evento, este lugar distribuyó la zona de público en varios ‘box’, mismos que contarán con capacidad para ocho personas cada uno. “Vamos a tener dos formas de poder darle la seguridad al público: Al ingreso vamos a dar alcohol y desinfectaremos los box”, añadió Rodríguez.

De acuerdo con Canal N, el Complejo Santa Rosa tiene el rubro, giro o actividad de “Feria y Espectáculo Costumbrista de Carácter Recreativo”. Se informó que los músicos también pasarán por protocolos de bioseguridad para evitar cualquier contagio de COVID-19.

El Huaralino también operará

En paralelo, el administrador de El Huaralino, Juan Pablo Fernández, informó que el establecimiento recibirá el 31 de octubre a 800 asistentes, según el aforo permitido del 40%.

Antes de la pandemia entraban alrededor de 5000 personas; sin embargo, redujeron el aforo cumpliendo las medidas establecidas por el Gobierno.

Prohibiciones para este 31 de octubre

El Ministerio del Interior (Mininter) advirtió, a través de la Dirección General de Gobierno Interior, que las fiestas anunciadas para el 31 de octubre no han sido autorizadas debido a la pandemia.

En esa línea, enfatizó que no están permitidos los desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como cualquier forma de reunión, evento social, político, cultural y otros, que implique la concentración de personas.

Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, informó a Canal N que los restaurantes, los bares y las discotecas -que cuentan con licencia de funcionamiento otorgadas por las municipalidades-, sí podrán atender al público y realizar eventos cumpliendo con el aforo permitido para el nivel de alerta sanitario moderado (en el que se encuentra todo el país).

¿Se podrá realizar reuniones familiares?

El director de Autorizaciones Especiales y Garantías remarcó que los eventos masivos están prohibidos debido al contexto de la pandemia del COVID-19. No obstante, aclaró que las reuniones familiares prohibidas son cuando miembros de ese núcleo familiar o vecinos toma la vía pública para organizar un evento que genera la aglomeración de varias personas.

“Las reuniones masivas no está permitidas, no hemos autorizado ello. Las reuniones familiares sí pueden hacer una actividad porque están dentro del domicilio. Lo que no queremos que no se desnaturalice y por ejemplo sucede en algunos casos que hacen los eventos en toda la cuadra y eso esta prohibido. Hay personas que viven en un determinado hogar o condominio, no alcanzan el aforo, toman la calle, instalan toldos y hacen una fiesta. Eso está prohibido”, aclaró.

