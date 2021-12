Se defiende. El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó que no existen indicios de “tráfico de influencias” durante su gestión, tras difundirse unas conversaciones vía WhatsApp en las que, presuntamente, él habría accedido a reunirse con una mujer que buscaba obtener un cargo público en el Minsa.

“Estos chats son sacados de contexto, lo que evidencia es la invitación a una persona para que venga al Minsa a conversar sobre un puesto de trabajo. Esto no se produjo y tras dos meses vino una persona identificada como Yura Toledo, pero de ninguna manera logró un puesto de trabajo... Aquí no hay tráfico de influencias, no hay nada que pueda haber favorecido a una tercera persona”, señaló en conferencia de prensa.

Cevallos remarcó que “no existe ninguna contratación que evidencie tráfico de influencias”. Detalló que esta persona solo ingresó una vez al Ministerio de Salud. “El 11 de noviembre se ha reunido, no solo conmigo, solo fue un momentito, 15 o 20 minutos. También se reunió con el asesor legal solicitando trabajo y finalmente no se le otorgó; esta persona no tiene ningún vínculo”, señaló.

El titular del Minsa acotó que recién se enteró sobre la actual situación laboral de esta persona. “Encontramos que trabaja desde el año pasado o antepasado en el INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas). No es verdad que esta persona ha venido más de una vez”, sostuvo.

Hernando Cevallos finalizó diciendo que existe “una intencionalidad de querer vincular la gestión del Minsa con tráfico de influencias y favorecimiento a empresas”. En esa línea, descartó que el “Ministerio de Salud o él hayan firmado un contrato con alguna empresa del SIS o Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal)”.

