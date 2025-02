Una mujer de 63 años vivió minutos de terror en La Victoria por un delincuente que le arrebató su celular con total violencia. En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo el sujeto la arrastró varios metros para quitarle el teléfono en el cruce de la avenida San Pablo y la calle Sergio Caller.

El malhechor intentó escapar; sin embargo, fue reducido y capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) muy cerca del lugar de los hechos. Este hombre fue identificado como Ansoni Dextre Cotrina y se supo que tiene un amplio historial delictivo.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención en la comisaría de San Cosme fue que el criminal lloró, se arrodilló y hasta pidió perdón a la agraviada para que no formalizara la denuncia en su contra.

“ Este sujeto, al momento de cometer el robo, empleó una extrema violencia , no se percató de que el Grupo Terna estaba tras sus pasos”, comentó el coronel Pedro Rojas, jefe de la unidad, a 24 horas.

Ladrón se arrodilla ante víctima tras ser detenido.

Se conoció que el peligroso delincuente de 22 años fue detenido días antes por el mismo delito . En el mundo del hampa lo conocen como ‘Lamento’ por las súplicas y llanto que utiliza para manipular a sus víctimas.