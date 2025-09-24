Además de las largas colas que día a día enfrentan los usuarios del Metropolitano, la Contraloría General de la República alerta que los servicios de este sistema de transportes presentan deficiencias en infraestructura, señalización, accesibilidad y sistemas contra incendios de estaciones, terminales y del patio taller norte.

Esta situación, que afecta al servicio gestionado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), pone en riesgo la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio, advierte la entidad.

Según el Informe de Visita de Control N.° 006-2025-OCI/6402-SVC, que registra información de la inspección realizada el 8 de septiembre de 2025 a las estaciones Tomás Valle, Colmena, Central, Canaval y Moreyra, Angamos, a los terminales Naranjal y Matellini del Metropolitano, y el patio taller norte, la ATU no está cumpliendo con sus responsabilidades de mantenimiento de la infraestructura del COSAC I.

La Contraloría señala que las deficiencias más relevantes son inoperatividad y falta de puertas de vidrio templado en las zonas de embargue a los buses, el deterioro por exposición a la humedad, acumulación de sedimentos en los techos de policarbonato, signos de oxidación e indicios de corrosión en las estructuras metálicas.

Asimismo, problemas en las instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecánicas, lo que incrementa el riesgo de deterioro funcional de la infraestructura y afecta la calidad del servicio brindado.

Igualmente, se constató la ausencia y mal estado de extintores contra incendios, luces de emergencia, cámaras de videovigilancia y cintas antideslizantes, y no hay libre acceso a rutas de evacuación.

La señalética en las estaciones y terminales también presentan deficiencias, lo que incrementa los riesgos de accidentes y dificulta la correcta orientación e información de los usuarios durante la prestación del servicio.

El informe también advierte que el sistema de red de agua contra incendios, ubicado en el patio de estacionamiento norte, no se encuentra en funcionamiento, mientras que los extintores presentan la fecha de recarga vencida. Esta situación incumple la norma y representa un riesgo para la integridad física de los trabajadores de dicho espacio.

Otra de las situaciones observadas corresponde a los espacios destinados a la orientación y acceso de personas con discapacidad. La Contraloría verificó que hay señalización podotáctil desgastada y discontinua, falta de actualización de paneles informativos y sistema braille, lo que limita la calidad del servicio y constituye un incumplimiento de las normas técnicas vigentes.

Los resultados de este informe fueron comunicados a la ATU, a fin de que adopte medidas correctivas urgentes dentro de sus competencias y atribuciones, en salvaguarda de los miles de ciudadanos que diariamente utilizan el servicio del Metropolitano en Lima y Callao.