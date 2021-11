Un joven que sufrió un ataque con arma blanca terminó con parte de un cuchillo alojado al interior de su cuerpo tras ser sometido a una operación quirúrgica en el Hospital de Moyobamba. El padre del agraviado denunció que hubo negligencia médica contra su hijo y ahora teme por su salud.

Se trata de Joel Goycochea Mejía (27), quien fue acuchillado en un ataque y luego fue trasladado al Hospital de Moyobamba para que sanen su herida.

VIDEO RECOMENDADO

Personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, logró rescatar a "Run Run" tras varios días de intentos, en las inmediaciones del AA.HH. Sol Naciente en Comas. Este animalito silvestre que fue criado como mascota por una familia fue trasladado al parque de las leyendas para recibir los cuidados respectivos.





“No está profunda (herida), le hemos lavado y cocido. Le digo, doctor quiero que lo vean bien y me dijo no, no, no, tu hijo está bien”, denunció Aníbal Goycochea a ATV Noticias.

Aníbal agregó que la parte del cuchillo ya fue extraída en una clínica de Tarapoto; sin embargo, teme por la vida de su hijo cuyo estado de salud es delicado.

“Mi hijo tiene un dolor en la parte izquierda, me da miedo que la columna sea afectada. La punta estaba muy cerca, él está mal... el cuchillo ya salió. (El caso) está en manos de la Fiscalía”, añadió.

El caso

De acuerdo a la denuncia, los galenos suturaron la herida con el pedazo de cuchillo alojado en la parte lumbar del paciente. Tras esto, Joel Goycochea fue dado de alta; sin embargo, a las tres horas posteriores, empezó a sentirse mal y regresó al nosocomio sin saber qué le pasaba.

Pasaron tres días desde su internamiento en el Hospital de Moyobamba y no se dio con diagnóstico alguno para Joel. El padre buscó otras opiniones médicas y llevó a su hijo a una clínica, donde descubrieron que tenía un cuchillo alojado en su cuerpo.

LEE TAMBIÉN | Puno: decano del Colegio de Contadores murió atropellado por bus en autopista

“Mire señor, el cuchillo está adentro y yo les digo que no le creo porque mi hijo ha estado en un hospital, el cuchillo se ha quebrado me indicaron”, precisó Aníbal.

Desde el hospital de Moyobamba, según informó el citado medio, se indicó que iniciarán un proceso de auditoría para determinar el grado de responsabilidad del cuerpo médico. Los galenos involucrados han sido separados momentáneamente.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio para ingresar a diversos locales a nivel nacional. Sin embargo, en la nueva actualización de protocolos de bioseguridad indica que si una persona tiene una mascarilla KN95 ya no será necesario usar doble de este elemento. En el siguiente video, conoce los cambios realizados.