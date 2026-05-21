Resumen

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La comuna informó que continuará con este tipo de mesas técnicas como parte de una estrategia de coordinación permanente orientada a mejorar la gestión vial en el marco de la emergencia vigente de las vías metropolitanas.
La comuna informó que continuará con este tipo de mesas técnicas como parte de una estrategia de coordinación permanente orientada a mejorar la gestión vial en el marco de la emergencia vigente de las vías metropolitanas.
Por Redacción EC

En el marco de la declaratoria de emergencia de las vías metropolitanas, la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizó mesas técnicas de articulación con especialistas y organizaciones relacionadas con el transporte y la gestión del tránsito, con el objetivo de fortalecer las estrategias para contrarrestar la congestión vehicular en la capital.

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