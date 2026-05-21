En el marco de la declaratoria de emergencia de las vías metropolitanas, la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizó mesas técnicas de articulación con especialistas y organizaciones relacionadas con el transporte y la gestión del tránsito, con el objetivo de fortalecer las estrategias para contrarrestar la congestión vehicular en la capital.

Entre las organizaciones que participaron están Luz Ámbar, la Asociación Automotriz del Perú y la Fundación Transitemos. En estos espacios se compartieron diagnósticos y experiencias sobre la problemática del tránsito en Lima.

En los encuentros participaron el gerente municipal, Alejandro Jiménez, así como funcionarios de las gerencias de Movilidad Urbana y de EMAPE. Durante las sesiones, los especialistas presentaron propuestas y enfoques vinculados a la modernización de la gestión del tránsito, la optimización del sistema semafórico, la fiscalización electrónica y el ordenamiento del transporte urbano.

Asimismo, se abordaron alternativas para intervenir de manera rápida en los puntos críticos de congestión vehicular, además de experiencias comparadas y buenas prácticas aplicadas en otras localidades para mejorar la circulación y eficiencia vial.

Parte frontal de uno de los buses del Metropolitano quedó destruida luego de sufrir un triple choque cerca de la estación Angamos. (Foto: Violeta Ayasta).

Entre las primordiales herramientas analizadas destacaron los sistemas de monitoreo inteligente, la fiscalización automatizada y las estrategias de reorganización del flujo vehicular, consideradas claves para enfrentar los desafíos de movilidad que atraviesa Lima.

Finalmente, la comuna ratificó que seguirá iniciando este tipo de mesas técnicas como parte de una estrategia de coordinación permanente orientada a mejorar la gestión vial en el marco de la emergencia declarada.