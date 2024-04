Otra autoridad municipal bajo la lupa de los delincuentes. El alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera, denunció recientemente que está recibiendo amenazas de muerte por parte de presuntos traficantes de terrenos. El burgomaestre hizo este anuncio durante la inauguración de una obra en su distrito.

Según detalló, los malhechores le están exigiendo que no intervenga en una zona de Pachacámac que está siendo invadida. Los mensajes intimidatorios también alcanzan a una funcionaria de la municipalidad.

“He recibido una última amenaza de muerte para mí y mi funcionaria (...). Por lo general, no hago públicas estas denuncias de amenazas, porque no quiero obstaculizar las investigaciones policiales ni poner en advertencias a estas bandas criminales investigadas”, informó el alcalde, quien estuvo junto a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar.

Pero Enrique Cabrera no es la única autoridad municipal amenazada. El burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, también reveló que está siendo amedrentado por delincuentes . En su caso, las intimidaciones iniciaron luego que cerrara diversos prostíbulos en su distrito.

Esta denuncia la hizo hace un par de semanas; no obstante, el alcalde confesó que las amenazas continúan, por lo que se acercó a la Dirincri de la avenida España para presentar nuevas evidencias.