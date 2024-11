Medidas. Perú y Chile se verán las caras este viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Gran expectativa se vive desde temprano, por ese motivo la Policía Nacional del Perú (PNP) hizo un llamado a los asistentes para que tengan en cuenta las medidas de seguridad que deberán cumplir esta noche.

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, informó que desplegarán a 2000 efectivos para garantizar la seguridad en el campo, las tribunas y controles de acceso.

En esa línea, el oficial recordó a los asistentes que no deben llevar al estadio correas, bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas , ya que serán decomisados.

También recomendó a los hinchas que no asistan con vehículo particular si no cuentan con estacionamiento.

Un punto importante es tener a la mano las entradas y DNI.

Las puertas están abiertas desde las 4:00 p. m., por lo que pidió que lleguen con anticipación al Estadio Monumental, que también será resguardado por serenos del distrito.

“En el diseño del plan de operaciones para el APEC hemos considerado estos escenarios. El primero es la propia actividad de la reunión de líderes, la cual está garantizada por los 8,000 efectivos, quienes se encargan de la seguridad en el aeropuerto, el desplazamiento y las instalaciones de alojamiento”, explicó.