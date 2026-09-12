La Costa Verde permanecerá cerrada temporalmente en ambas calzadas durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, debido a la realización del medio maratón Run & Fun 2026. La medida busca garantizar la seguridad de los participantes y asistentes durante el desarrollo de la competencia deportiva.

El cierre está programado desde las 4:00 a. m. hasta las 10:30 a. m. y comprenderá el tramo del Circuito de Playas de la Costa Verde correspondiente a San Miguel, Magdalena del Mar y Callao.

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Durante ese periodo no estará permitido el tránsito vehicular por ambas calzadas de la vía en el tramo afectado por el recorrido de la competencia.

Rutas afectadas

¿A qué hora comenzará la carrera?

La partida de las competencias está programada para las 7:00 a. m.. El evento contempla una media maratón y una carrera de 10 kilómetros (10K).

De acuerdo con los organizadores, participarán corredores nacionales que se vienen preparando para próximos eventos internacionales, además de aficionados al deporte.

Ante el cierre temporal de esta importante vía de conexión entre distintos puntos de Lima y el Callao, se recomendó a los vecinos, conductores y usuarios de la Costa Verde tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con anticipación.

En el caso de la Costa Verde, la medida está dirigida a evitar que las personas lleguen con algún vehículo a las playas. Foto: GEC/ César Campos / CESAR CAMPOS

Durante el operativo se contará con personal de la organización y de seguridad para orientar a los usuarios de la vía. Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de la aplicación del plan de desvíos previsto para la jornada.

Los organizadores señalaron que la medida fue comunicada con anticipación debido a la importancia de la Costa Verde como vía de conexión para los usuarios de Lima y el Callao.

El cierre se mantendrá hasta las 10:30 a. m., horario previsto para la culminación del operativo. Los conductores deberán considerar las restricciones temporales al momento de programar sus recorridos durante la mañana del domingo.

Costa Verde: horarios y zonas del cierre

Día: domingo 13 de septiembre.

domingo 13 de septiembre. Inicio del cierre: 4:00 a. m.

4:00 a. m. Fin previsto: 10:30 a. m.

10:30 a. m. Vía afectada: Circuito de Playas de la Costa Verde.

Circuito de Playas de la Costa Verde. Calzadas: ambas.

ambas. Zonas involucradas: San Miguel, Magdalena del Mar y Callao.

San Miguel, Magdalena del Mar y Callao. Motivo: medio maratón Run & Fun 2026.

medio maratón Run & Fun 2026. Inicio de las carreras: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Competencias: media maratón y 10K.

La organización pidió comprensión a los vecinos y usuarios de la vía durante el desarrollo del evento y señaló que las medidas tienen como finalidad permitir que la competencia se realice de manera ordenada y segura.