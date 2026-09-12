Cerrarán Costa Verde por maratón este domingo. Foto: difusión
Cerrarán Costa Verde por maratón este domingo. Foto: difusión
Por Redacción EC

La Costa Verde permanecerá cerrada temporalmente en ambas calzadas durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, debido a la realización del medio maratón Run & Fun 2026. La medida busca garantizar la seguridad de los participantes y asistentes durante el desarrollo de la competencia deportiva.

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