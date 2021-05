Dos sujetos fueron detenidos esta madrugada por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras intentar darse a la fuga para evitar ser intervenidos en el circuito de playas, en el distrito de Miraflores. Se dio una persecución policial que terminó en el cruce de la Av. Miguel Grau con el Jr. Parinacochas, en La Victoria.

De acuerdo a América Noticias, Ángelo Dorado Rodríguez, de 19 años, y Giuseppe Alexander Maguiña Torres, de 18, quienes iban a bordo del auto negro de placa AJX-301, fueron intervenidos por agentes del Escuadrón de Emergencia Sur 1 en el circuito de playas; sin embargo, lejos de detenerse, emprendieron su huida.

Fue a la altura de la Av. Miguel Grau con el Jr. Parinacochas que debido a la excesiva velocidad terminaron chocando con la camioneta conducida por Mario Mamani León, quien resultó con algunos golpes.

“Hubo una persecución policial y tuve la mala suerte de estar cruzando justo en la intersección. He dado vueltas, pero gracias a Dios no me pasó nada”, sostuvo el agraviado al matinal.

Cabe indicar que ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Depincri de La Victoria para continuar con las investigaciones.

