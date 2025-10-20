Momentos de terror vivieron los vecinos del asentamiento humano Nueva Era, en el distrito de Ancón, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra una tienda, realizando hasta 15 disparos en plena vía pública.

El ataque ocurrió a pocas cuadras de la comisaría del sector y fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron el instante en que uno de los atacantes desenfundó un arma y disparó repetidamente contra la fachada del local. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque las balas provocaron daños en el portón principal, anaqueles y vitrinas de refrigeradores.

Sicarios disparan 15 veces contra tienda sin dejar heridos en Ancón. (Foto: Captura/Latina)

“No entendíamos por qué y a qué se debe que hayan disparado a la casa, porque nosotros no hemos recibido ningún mensaje extorsivo, alguna llamada o alguien se haya personado aquí en la tienda ”, contó una de las agraviadas.

Con evidente angustia, la comerciante pidió más presencia policial: “ Somos personas tranquilas y nos angustia bastante lo que estamos pasando. Es frustrante”, expresó.

Vecinos señalaron que los hechos de violencia y extorsión se han incrementado en los últimos meses, y exigieron a las autoridades reforzar los patrullajes en la zona.

Dos sujetos en moto atacan a tiros local comercial en Ancón. (Foto: Captura/Latina)

Robo en Chaclacayo

En otro hecho delictivo ocurrido en Chaclacayo, cámaras de seguridad captaron a un delincuente que se hizo pasar por cliente de una panadería para robar un teléfono celular.

Las imágenes muestran cómo el sujeto finge hablar por teléfono y, aprovechando un momento de descuido de la víctima, le arrebata el celular violentamente antes de escapar con rumbo desconocido.

La Policía investiga ambos casos y no descarta que los ataques estén vinculados a bandas criminales dedicadas al robo y la extorsión en distintos puntos de Lima.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.