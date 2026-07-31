La delincuencia continúa acechando distritos de Lima Metropolitana. Esta vez, en Breña, delincuentes asesinaron a disparos a un repartidor de delivery de 27 años, de nacionalidad venezolana, en la cuadra 15 de la avenida Tingo María, la noche de ayer, jueves 30 de julio.

Cámaras de seguridad captaron el momento cuando los sujetos a bordo de motocicletas intentaron acorralar al hombre, quien huyó, pero rápidamente cayó al piso tras recibir un balazo en plena vía pública.

Los disparos alertaron a los vecinos, quienes intentaron ayudarlo, sin embargo, debido a la gravedad de su herida falleció a los pocos minutos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), llegaron a la zona y la acordonaron para iniciar con las investigaciones de rigor. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona serán de importancia para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los cuatro sujetos.

Los familiares y allegados del ciudadano venezolano de 27 años acudieron tras ser avisados por las personas que viven en los alrededores donde ocurrió el crimen.

Según informaron las fuerzas del orden, la víctima se encontraba realizando labores de reparto al momento en que fue abordado por los motorizados en la vía pública.

Las autoridades judiciales dispusieron el traslado del cuerpo a la Sede Central del Instituto de Medicina Legal para la necropsia correspondiente según los plazos establecidos por ley.

¿A quién llamar en caso de un delito?

En caso de ser víctima o testigo de un delito en el Perú, se recomienda comunicarse de inmediato con la Central de Emergencia de la Policía Nacional a través de la línea gratuita 105, disponible las 24 horas, a fin de reportar el hecho y solicitar la intervención de los agentes.