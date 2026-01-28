Ataque en Carabayllo: extorsionadores asesinan de diez disparos a chofer de cúster

Continúan los ataques a transportistas en pleno estado de emergencia. Un chofer de cúster de la línea Estunsac fue asesinado por dos extorsionadores de diez disparos cuando se encontraba estacionado en un grifo para abastecerse de combustible. El trágico hecho ocurrió la noche del martes 27 de enero en Carabayllo.

América Noticias indicó que la víctima identificada como Abraham Jesús Quintanilla Chuquillanqui, tenía 48 años, no tuvo tiempo de reaccionar cuando los delincuentes, a bordo de una motocicleta, le dispararon a quema ropa y sin medir que pudieron causar una desgracia mayor.

Imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento muestran que tras el atentado, los sujetos huyeron a alta velocidad con rumbo desconocido.

Compañeros de trabajo señalaron que Quintanilla Chuquillanqui trabajaba como transportista desde hace más de una década cubriendo la ruta que va hasta Magdalena del Mar.

Testigos señalaron que los sicarios le asestaron varios tiros hasta comprobar que estaba muerto, lo que indica la violencia del crimen.

Los empleados de la empresa Estunsac indicaron que la situación de inseguridad viene perjudicando el normal desempeño de sus actividades cotidianas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la escena y la cercaron para recoger y analizar los casquillos de bala. También se ha pedido revisar las cámaras de seguridad del grifo con el fin de lograr su identificación.

Cifras de muertos en Perú en 2026

Un informe de El Comercio revela que en el 2025 se registraron, hasta el 31 de diciembre, unos 2.226 homicidios, lo que representa un 7% más en comparación con el 2024.

Y, en el primer fin de semana de este año, se han registrado más de 10 asesinatos en distintos puntos de la capital.