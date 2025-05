El cadáver sin vida de un hombre de alrededor de 50 años fue encontrado flotando en el río Rímac, cerca de la zona de Las Brisas en Carapongo. Este descubrimiento inquietante fue hecho por un reciclador que trabajaba cerca del lugar, quien rápidamente informó a las autoridades.

De acuerdo a América Noticias, la persona fallecida, que aún no ha sido identificada, no tenía camisa, pero llevaba un pantalón oscuro y calzado. Presentaba varios hematomas visibles en la frente y no contaba con ningún tipo de identificación, lo que ha complicado su identificación. Hasta el presente, ningún familiar se ha presentado para reclamar el cadáver.

Víctima no llevaba documentos y hasta el momento nadie ha reclamado el cadáver. (Foto: Captura/América Noticias)

El responsable del Serenazgo en el área comunicó que las heridas podrían haber sido causadas por el golpe con las rocas del río, aunque no se descarta que el hombre haya sido asesinado en un lugar distinto y luego arrojado al agua.

Agentes de la comisaría de Chosica llegaron al lugar para recuperar el cuerpo, que fue enviado a la Morgue Central para los exámenes forenses necesarios. La autopsia será fundamental para establecer si la muerte fue accidental o si se trata de un homicidio.

Serenazgo no descarta que el hombre haya sido asesinado y arrojado al río. (Foto: Captura/América Noticias)

Mientras tanto, las autoridades han comenzado una investigación para esclarecer los hechos. Las primeras teorías sugieren la posibilidad de un crimen, pero no se descarta ninguna línea de investigación.