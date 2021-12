Un hombre se hizo pasar como cliente y en un descuido se apoderó de un televisor y dos almohadas de un hostal de Chosica. Cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que huyó con el botín.

“Como a las 9 de la mañana llegó un sujeto alquilándome la habitación. Él me dijo que solo se venía a bañar, que él andaba con su esposa y que ella iba a venir. (Él) llegó con un saco, entró, sacó un monederito, me pagó y le alquilé la habitación”, detalló a América Noticias la trabajadora del hostal.

Ella indicó que el hombre no demoró ni media hora para sacar el televisor y las almohadas desde que alquiló la habitación. “Hizo su trabajo. Agarró su almohada, agarró su tele y lo metió en el saco”, precisó.

“El sujeto me volvió a tocar el timbre y me dijo: ‘señorita ya llegó mi esposa, voy a irla a buscar’. Pero salió con el saco. Yo no me percaté porque normalmente no estamos acostumbrados a revisarle las pertenencias a los clientes. Él me dijo: ‘ya yo vengo, no vaya a entrar a la habitación que he dejado unas cositas’”, añadió.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre se retira del lugar con el saco en brazos. El sujeto -quien no ha sido identificado- cruza la vía y detiene un bus de transporte público que aborda.

