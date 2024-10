Tras sus primeros tres recorridos de octubre, la imagen del Señor de los Milagros se encuentra en la iglesia de Las Nazarenas, donde reposa hasta el lunes 28, día en que saldrá nuevamente para su penúltimo recorrido anual ante miles de fieles en Lima.

El cuarto recorrido del Señor de los Milagros iniciará a las 6:00 a. m. desde la iglesia de las Nazarenas. Esta procesión recorrerá las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Bolivia y Venezuela, entre otras. La procesión seguirá por los jirones General Varela y Cañete, hasta regresar nuevamente a la avenida Tacna, donde finalizará el recorrido del día, marcando una jornada cargada de fe y devoción.

Cuarta procesión del Señor de los Milagros en 2024. | Foto: @HSMNazarenas

Durante octubre y hasta el 1 de noviembre, el Santuario de Las Nazarenas celebrará misas diarias de lunes a domingo entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Los domingos a las 11:00 a.m., la misa será presidida por Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima. También se rezará el Santo Rosario a las 6:30 p.m., y las confesiones estarán disponibles desde las 8:00 a.m.





Cambios en el servicio del Metropolitano

El servicio regular A del Metropolitano desviará su ruta a la avenida Alfonso Ugarte, con parada solo en la estación Quilca, mientras que el servicio C llegará hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla estarán cerradas temporalmente. Por la tarde, los servicios expresos y el regular B circularán por las avenidas Lampa y Emancipación sin paradas, y las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España cerrarán al paso de la imagen del Señor de los Milagros.

Cambios en el servicio del Corredor Azul

El Corredor Azul adaptará su ruta para facilitar el tránsito durante la procesión del Señor de los Milagros. En dirección a Barranco y Miraflores, los buses circularán por avenidas como Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Piñonate y Caquetá hasta retomar la avenida Arequipa. Hacia el Rímac, utilizarán avenidas como 28 de Julio, Guzmán Blanco y Los Próceres, retomando su ruta en Prolongación Tacna. Se instalarán paraderos temporales para facilitar el acceso de los fieles.

Cambios en el servicio del Corredor Morado

El Corredor Morado ajustará su recorrido durante la procesión del Cristo Moreno. El servicio 412 solo llegará hasta la avenida Francisco Pizarro en el Rímac mientras la imagen esté en la avenida Tacna. Los servicios 404, 405 y 406 mantendrán su ruta habitual por la avenida Abancay.

Rutas convencionales

Los servicios de transporte convencional adaptarán sus rutas durante la procesión, desviándose hacia avenidas alternas según los cierres. En dirección norte, circularán por vías como Washington, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte. Para el sur, utilizarán avenidas como Óscar R. Benavides, Tingo María, General Orbegoso, Castrovirreyna y Brasil, entre otras.