Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ricardo Belmont durante la inauguración de la avenida Universitaria, junto a Alberto Fujimori. Foto: Archivo Histórico de El Comercio.
Ricardo Belmont durante la inauguración de la avenida Universitaria, junto a Alberto Fujimori. Foto: Archivo Histórico de El Comercio.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

La candidatura a la presidencia de Ricardo Belmont Cassinelli ha vuelto a resonar a pocos días de las elecciones generales de 2026. No obstante, no es la primera vez que el empresario y comunicador, de 80 años, está involucrado en la política. Por el contrario, cuenta con una trayectoria que se remonta a la década de 1990, cuando fue elegido alcalde de Lima en dos períodos consecutivos (1990-1992 y 1993-1995), gestiones marcadas por obras emblemáticas en la capital, pero también por una serie de cuestionamientos.

VIDEO RECOMENDADO

A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.