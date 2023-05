La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) dio a conocer la lista de empresas mantienen una millonaria deuda por cobro de agua en la capital. Héctor Piscoya, titular de la compañía, indicó que la mitad de las industrias no cuentan con autorización nacional del agua para el uso de sus pozos y la otra mitad consume más de lo permitido o de lo que pagan.

“Tiene 180 metros cúbicos y me ha consumido mil, entonces yo les cobro los mil y me dice que no porque tiene una licencia por 180 y lo demás me lo judicializan. No tiene sentido, si yo consumo mil tengo que ser claro que he consumido demás y tengo que pagarlo. No se le está multando, simplemente estamos cobrando lo que es justo”, indicó Piscoya ante las cámaras de Punto Final.

Katia Ochoa, gerente comercial de Sedapal, comentó al mismo medio que “existe deuda que está judicializada”, pero tienen “al rededor de 100 millones de soles retenidos entre las grandes industrias y comercios en todo Lima y Callao”. Aseguró que dicho monto les permitiría mejorar el servicio.

Según la lista a la que accedió Punto Final, las industrias textiles son las que tienen mayor deuda, la cual asciende a S/28′330,588.10. Le siguen los servicios recreacionales con S/12′477,356.04, los cementerios privados adeudan S/4′667,399.65 y las universidades privadas en Lima S/ 1′340,986.80.

El documento también menciona al Country Club del Bosque, la cual debe S/237,164 mil soles. El mencionado programa dominicial se comunicó con la empresa y esta mencionó que la deuda actual “es de S/450,899 por el periodo setiembre 2022 a abril 2023″. Además, agregan que la deuda no los sitúa como institución deudora.

Por otro lado, la Refinería La Pampilla, empresa responsable del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla en enero de 2022, adeuda S/574,000. Ellos precisaron que la deuda es por una divergencia sobre el volumen de lo consumido en el 2016 y 2017, e indican que ellos reclamaron; pero al no darles la razón, cancelaron la deuda.

También se menciona a Rutas de Lima y su deuda es de S/208.000; sin embargo, mediante un comunicado aseguraron que la misma no existe, pues no usan los pozos subterráneos de Sedapal y reconocen que pese a no usarlos, pagan por uno de ellos. Por ello, mostraron su disposición a colaborar con la entidad.

Finalmente, Lima Airport Partners es mencionada en la lista ya que cuenta con una deuda de S/920 mil, pero la empresa aclaró que dicho monto es por ‘Monitoreo y Gestión de uso de agua subterránea’, más no por el servicio regular de acantilado y que actualmente se encuentran en un proceso judicial con Sedapal.