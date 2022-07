Este viernes 15 de julio se cumplen seis meses del derrame de más de 10,000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, considerado el “peor desastre ecológico” ocurrido en Lima. ¿Cuál es la situación actual de los afectados y del ecosistema perjudicado?

Derrame de crudo en el mar

Todo inició el pasado 15 de enero a las 22:06 p.m., hora en que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) recibió un reporte de emergencia de la refinería La Pampilla (bajo administración de Repsol) donde se indicaba de la presencia de un producto oleoso en un área de mar de tan solo 2.5 m2, equivalente a un derrame de 0.16 barriles de crudo.

Sin embargo, al día siguiente, la OEFA detectó que dicho derrame era mayor y estaba disperso en las playas contiguas. A la fecha, se han limpiado varias de las zonas afectadas, entregado subsidios, incluso aplicado sanciones económicas contra la empresa responsable.

Pero estas acciones no han sido suficientes, pues los pescadores siguen sin poder trabajar en el mar afectado por el derrame de petróleo. Asimismo, ellos denuncian estar abandonados y sostienen que el apoyo económico que recibieron ya se les acabó.

El pasado 15 de enero se produjo un derrame de petróleo en el distrito de Ventanilla. (Foto: GEC)

Pescadores aún no pueden trabajar en el mar

Christo Rey es pescador de la playa Bahía Blanca (Ventanilla) una de las tantas afectadas por el derrame de petróleo. En diálogo con este medio, dio a conocer que existe un desinterés y abandono por parte de la empresa Repsol. Además, indicó que los S/3.000 que recibieron, dinero por el que tuvieron que esperar un mes, les fue insuficiente ya que, para muchos de sus compañeros, incluido él, solo les sirvió para pagar deudas. Ahora muchos deben buscar trabajos pequeños que les permitan subsistir día a día.

“Vemos que la empresa Repsol cada que sale un reportaje o algo manda a dos, tres personas, supuestamente a limpiar y bajan de su movilidad, se dan dos, tres vueltas a la playa, recogen tres, cuatro papelitos y nada más . Ahí termina todo, llega el medio día, vienen, los recogen y se retiran. Permanentemente no (hay personal), simplemente es eventual, cada vez que sale un reportaje o algo por el estilo ellos mandan personal”, señaló.

Comentó que algunos de sus compañeros -al no encontrar otros empleos- continúan trabajando en la playa vendiendo carnada como el “muymuy”. ”Algunos si tienen que salir a ‘recursearse’. Trabajos eventuales de un día, de dos días a la semana a veces. Nos dieron el desembolso de 3 mil soles, pero más que nada ha sido para pagar las deudas que se habían acumulado en estos últimos seis meses”.

Tras el derrame de crudo, la afluencia de bañistas se redujo, afectando así a los pescadores y dueños de negocios aledaños. (Foto: AFP)

Temporada de verano les servía para ahorrar

Si bien ya estamos en la estación de invierno, los pescadores afectados por el derrame de petróleo no han podido ahorrar para esta temporada como solían hacerlo año tras año. Pues, según cuenta Christo Rey, en verano -considerada temporada alta- ellos aprovechaban en trabajar todos los días y guardar una parte de sus ganancias para los meses donde el mar se pone bravo.

Debido a que el derrame ocurrió en pleno mes de enero, la situación terminó perjudicándolos en gran medida. “Como en verano la playa es bastante concurrida ahí nomás vendíamos a los comerciantes, a los bañistas. Varios de nuestros compañeros vendían de S/200 a S/250 a más, diariamente”.

“Nosotros nos dedicamos todo el año a la pesca, lo que es verano e invierno. Lo que hacemos es que todo el verano -de octubre a mayo- trabajamos parejo porque el agua tiene más tiempo que está tranquilo. Para los meses fuertes de invierno que son junio, julio, agosto y septiembre, hasta octubre quizás, solamente salimos de pesca los días que el mar está tranquilo . Cuatro días puede estar tranquilo, tres días se pone bravo, o al revés, a veces puede estar una semana bravo y tenemos que esperar 10 a 15 días a que calme el agua”, detalló.

“Para eso nosotros siempre -en verano- que trabajábamos todos los días, formábamos cajas chicas para poder mantenernos en los días de invierno que no salimos a trabajar” , añadió.

Pescadores se ven afectados aún seis meses después a causa del derrame de petróleo. (Foto: Jorge Cerdán/GEC) / JORGE CERDAN

Reitera pedido a Repsol para atender sus necesidades

Por otro lado, Christo Rey reiteró nuevamente a la empresa Repsol que atiendan sus demandas, pues él y sus compañeros pescadores de la zona de Bahía Blanca siguen sin poder trabajar del mar. Además, denunció que debido a la contaminación por el derrame sufren malestares por las noches como dolor de cabeza o de garganta.

“Nosotros tantos años de haber vivido ahí y de eso (de la pesca), ahora encontrarnos sin trabajo y mal de salud. No podemos ni siquiera solventarnos nosotros mismos un chequeo médico, no tenemos ni para las pastillas, no nos alcanza. Una sola vez nomas se han acercado. Pedir un poco de su interés, de su preocupación por ver nuestros casos independientes y en conjunto de nuestros compañeros”, instó.

“Yo creo que no es justo para nosotros. Entonces, pedir el interés de la empresa más que nada y al estado, las entidades que sean un poco más mano dura, un poco más fuertes , un poco más de rigor para que las entidades del Estado que tienen que sancionar y supervisar a la multinacional -que hasta ahora parece que hiciera lo que quisiera porque no notamos su interés, no notamos su preocupación como si esto no hubiese sido de gravedad”, puntualizó.

Este 15 de julio se cumple un mes desde el derrame de petróleo frente al mar de Ventanilla. Foto: GEC

Tres aspectos siguen sin atenderse

Por su parte, el director Científico de Oceana en Perú, Juan Carlos Riveros, comentó que todavía hay tres aspectos que les preocupa, estos son el ambiental, los pescadores y que se cumplan las sanciones contra la empresa.

Sostuvo que, respecto al avance en la limpieza de las playas afectadas por el derrame, aún hay zonas que tienen contenido de crudo, que no solo afecta la salud de las personas, sino también de los peces y otras especies. “Hemos estado hace una semana en la zona de Pocitos en Ancón y hemos encontrado evidencia de crudo. En el mar hemos visto manchas de petróleo también, aceitosos en todo caso, que se están dispersando. Hemos visto que en el caso de Pasamayo aún no se ha completado, aparentemente no se tiene la intención de completar la limpieza y para concretarlo, incluso la OEFA, acaba de anunciar más o menos hace una semana que efectivamente muchos de los sitios que se suponía estaban limpios, no lo están”, aseveró.

Sobre la situación de los pescadores, Riveros reveló que hay “cerca de 7 mil u 8mil pescadores y/o actividades relacionadas que han sido afectadas por el derrame en términos de no poder continuar con sus actividades económicas de manera regular”.

“ Pero además también hay un porcentaje como 3 mil pescadores, entre ellos muchos de la zona de Chancay y Huacho, que ni siquiera son parte del proceso de compensación o de ayuda económica que han estado manejando el Gobierno junto con Repsol. Hay todavía vacíos fuertes ahí en cuanto a la satisfacción de necesidades reales, concretas, urgentes, que tienen las comunidades de pescadores”, resaltó.

Derrame de petróleo se registró el pasado 15 de enero y ocasionado un desastre ecológico. (Foto: GEC)

Los plazos se siguen dilatando aún seis meses después

De igual forma, el director Científico de Oceana en Perú se refirió a los procesos administrativos y legales que se están llevando contra Repsol tras el derrame de petróleo, de los cuales a la fecha no se ven resultados.

“ Como ya sabemos en nuestro país la ley es lenta, esos temas toman demasiado. Ha habido un avance con lo que ha producido la Comisión Investigadora en el Congreso que dentro de sus informes encuentran claras negligencias no solamente de parte de la empresa, sino además de los órganos del Gobierno encargados de hacer el seguimiento. Un control pasivo, poco exhaustivo que al final crea las condiciones para que ocurran este tipo de accidentes no solo aquí, sino en otras partes del país”, indicó.

“ Seis meses después siguen avanzando, se sigue dilatando los plazos y no vemos que eso efectivamente resulte en medidas que permitan que estos sectores recuperen u obtengan algún tipo de compensación de parte de la empresa. A esto se suma, también Indecopi que ha presentado una demanda judicial por responsabilidad civil que probablemente se dilate y termine en el Poder Judicial y ya veremos cómo evoluciona todo esto”, añadió.

Procesos administrativos y legales que se están llevando contra Repsol tras el derrame son lentos. Foto: GEC / JOSE LUIS CARDENAS

Tenemos que aprender de malas experiencias

Finalmente, Juan Carlos Riveros comentó que de “alguna manera esta mala experiencia” nos debe servir para aprender algunas lecciones en cuanto a la respuesta del Estado, así como nuestra capacidad para evitar que esto se repita y eventualmente para que la sociedad civil esté más atenta”.

En ese sentido, la población debe estar dispuesta a entender el Diésel ya no es sostenible. “No es sostenible no solamente porque tenemos poca producción nuestra sino porque además tenemos que importarlo. Pero además incluso en un plano mayor, en el mundo esto está paulatinamente desapareciendo, entonces obviamente al paso que vamos, vamos a ser probablemente los últimos países en el mundo que esté utilizando Diésel en 20 años, y sin embargo, para entonces, habremos tenido varios accidentes, a varios Ventanillas si se quiere, pues básicamente es la situación que se vive en estos momentos en muchos lugares del país”.

“Tenemos que ver esto en una magnitud que va más allá de un accidente particular, sino que efectivamente qué estamos haciendo para evitar que esto se repita como accidente y como política de estado” , puntualizó.

Este 15 de julio se cumple seis meses tras el derrame de petróleo frente al mar de Ventanilla. Foto: GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Incorporarán a más beneficiados

Por su parte, la empresa Repsol informó el sábado 9 de julio que incorporará en adelantos de compensación a más de 4.600 personas adicionales incluidas en el Padrón Único de Afectados, haciendo un total de 10.186 personas afectadas.

De acuerdo a lo comunicado por las autoridades, este registro complementario considera actividades económicas adicionales a las contempladas previamente, que están relacionadas al servicio de atención en restaurantes, ambulantes, entre otros, pertenecientes a los 5 distritos impactados que son: Ancón, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ventanilla.

Comunicado de Repsol sobre incorporación de nuevos beneficiarios.

Avances con las comunidades

De otro lado, Repsol refirió -a través de un comunicado- que hasta el 9 de julio ha entregado dos adelantos de compensación por S/3.000 a cerca de 6.000 afectados y un tercer adelanto se encuentra en marcha.

El adelanto de compensación se suma a las ayudas de primera emergencia otorgadas por la empresa a 141 colectivos que agruparon a más de 4.700 personas.

Verificación de playas afectadas por el OEFA

De acuerdo al último comunicado publicado por el OEFA el pasado 29 de junio, hasta la fecha hay cinco playas libres de hidrocarburos, estas son: La Playuela, Hermosa, Chorrillos-Chancay, Viñas y Calichera.

Asimismo, de los 96 sitios (playas, acantilados, puntas y otras formaciones costeras) en 11.061 hectáreas, presentaron como resultados que hay 32 playas y acantilados que aún continúan afectadas tras el derrame de petróleo.

Mientras que 17 playas evaluadas están pendientes de resultados. En tanto, hay 42 playas, acantilados y puntas en proceso de evaluación.

OEFA presenta informe sobre verificación de limpieza de playas afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla. Foto: OEFA

La entidad también precisó que los resultados pendientes serán presentados en el mes de agosto. Además, están evaluando la emisión de una medida administrativa para que Repsol presente un Plan de Rehabilitación ante el Ministerio de Energía y Minas por los sitios afectados.