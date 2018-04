Si se para en la puerta del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el Cercado de Lima, un grupo de tramitadores le ofrecerán tarjetas de presentación de abogados especialistas en impugnar papeletas. Ninguno pregunta si la infracción que uno cometió es injusta o por qué cree que debe ser apelada: todos van de frente a hablar de negocios.



Primero, piden el gravamen, es decir, el número de placa para revisar qué papeletas o medidas cautelares tiene el vehículo. Para conseguir esa información, usan el módulo que el SAT instaló fuera de su local con el fin de que los contribuyentes accedan por sí solos al registro de deudas que mantienen. Paradójicamente, la máquina se colocó en el marco de la campaña de esta institución: “Dile no a los tramitadores”.

Carlos de la Cruz pidió 2.000 soles para que el auto del peor conductor de Lima pueda seguir circulando. Según él, la mitad de ese monto iba a ser para el secretario de “la Cuarta Sala” (sin especificar a cuál se refería) que facilitaría el proceso. (El Comercio)

Pero los casos de vehículos con los peores historiales de papeletas y órdenes de captura ya no se resuelven en plena calle. Los tramitadores llevan a estos clientes al edificio de enfrente, donde opera una red de abogados dedicados a apelar las infracciones a tiempo completo. Bajando unas escaleras hasta un sótano aparece el ‘doctor’, un abogado que promete paralizar el cobro de multas con artilugios que alargan indebidamente el proceso.

–Así operan–

El ‘doctor’ es Carlos de la Cruz Hinostroza, ex candidato al Congreso por el Partido Humanista de Yehude Simon en el 2016. Su campaña estuvo marcada de intenciones de lucha contra la corrupción. “Al que roba un sol, dos soles, debe ir encarcelado, con su pena de muerte. Estoy participando en la lista congresal con el número 16. No los vamos a defraudar”, se le oye decir durante un mitin, en un video subido a You Tube.

Actualmente es un abogado que maneja un negocio dedicado a ‘ayudar’ a los infractores a impugnar las medidas cautelares para lograr la anulación de las órdenes de captura de los vehículos, una rentable actividad que se aprovecha de la carga procesal en el SAT y en el Poder Judicial.

El Comercio lo visitó dos veces. En la primera, nos remitió con una mujer encargada de orientar al cliente. Ella explicó que ahí se cobra 30 soles por cada recurso. Si la infracción tiene una medida cautelar o si ya está en procedimiento de coacción, el monto varía. Si son muchas multas, ofrece un descuento. “Por cada una, te dejaría mínimo 20 soles”, dice.

No hace falta disimular que uno quiere abiertamente evadir el pago de las papeletas. “¿Estás segura de que no pagaremos?”, le preguntamos. “No vas a pagar nada. Nosotros todos los días hacemos reclamos, impugnaciones, todo, y ninguno llega a pagar”, asegura la tramitadora y nos ofrece un abanico de recursos a escoger: descargos, reconsideraciones, apelaciones o incluso demandas en la vía judicial para iniciar un proceso contencioso administrativo que durará años en culminar. La idea es impugnar, dilatar y alargar el procedimiento hasta lograr la prescripción. “En dos años muere”, dice.

Unos días después regresamos a la misma oficina. Esta vez, con la intención de hablar directamente con De la Cruz. Le preguntamos cómo congelar todas las multas de la placa B0V-507, del auto que durante años condujo Jesús Alberto Villarreal Tasayco, el peor conductor de Lima, quien acumula 147 papeletas y 28 órdenes de captura en los últimos tres vehículos. De la Cruz pidió 2.000 soles para que el auto pueda seguir circulando. Según él, la mitad de ese monto iba a ser para el secretario de “la Cuarta Sala” (sin especificar a cuál se refería) que facilitaría el proceso. “Yo juego ahí con la Cuarta Sala, para que salga rápido y ordene el levantamiento”, aseguró el abogado, y prometió que en 20 días se congelarían todas las multas y las medidas cautelares.

Este Diario llamó reiteradamente al teléfono de De la Cruz y le envió un correo electrónico a la dirección que aparece en su tarjeta de presentación para pedir sus descargos. Hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta.

El Comercio solicitó información a la jefatura del Área de Imagen Institucional del SAT sobre este caso y sobre denuncias contra otros tramitadores, pero no contestaron nuestro pedido.

CONVERSACIÓN CON DE LA CRUZ



Necesito ‘congelar’ todas las multas de la placa B0V-507 [el auto de Jesús Villarreal Tasayco, el peor conductor de Lima].

En el sistema dice que tiene medidas cautelares.

¿Eso qué significa?

Significa que el vehículo está con orden de captura...

¿Y no hay nada que hacer, o se puede congelar el proceso para evitar la captura?

Se puede anular la orden de captura, haciéndole una demanda al Poder Judicial. En total tiene 22 capturas.



[Timbra y contesta su teléfono: “Amigo, venga a la oficina, por teléfono no puedo atender.]

¿Cuál es la posibilidad de que se pueda congelar las medidas cautelares?

Te voy a explicar con un ejemplo. Aquí [señala en su computadora el portal del SAT] tienes una captura de 857 soles, una infracción G47. Esta G47 costaba 332 soles. Hoy es de 857 soles. Tu monto real que tú debes de pagar es 332, no 857. Te voy a explicar cuál será la razón para que anules esta captura.



[Dibuja en un papel líneas para graficar las etapas]

La razón es la siguiente. El dueño del vehículo ha sido notificado varias veces. Yo le pregunto al dueño: ¿Ha puesto su firma en esa notificación? No. ¿Ha puesto su huella? No. ¿Ha habido acuse de recibo? No. Entonces por qué le cobran 500 soles más? Este cobro de 500 soles que hace por cada captura es un 'robo'. Esta papeleta 'es ilegal' porque le están robando 500 soles. ¿Aquí, qué hubo? Hubo una violación del debido proceso.

¿Ese será el concepto de la apelación para lograr anular esas multas?

Sí, por haber habido una violación del debido proceso voy a denunciar al Poder Judicial. O sea, el juez va a ordenar que se anule esta captura de 857 soles. Y al final [no pagarás] ni 300, ni 500 ni 800 soles. Ningún monto.

¿Cuánto me cobrará por ese servicio?

Por todo ese proceso nosotros cobramos aquí 2 mil soles. Por todo. Aparte, al Banco de la Nación hay que pagar por cada captura 40 soles.

¿Dos mil soles?

Es un proceso judicial. Pero de esos 2 mil soles, yo solo estoy cobrando mil soles. Otros mil soles voy a colocarlos a una sala, a la Cuarta Sala [Civil].

¿A qué se refiere con que usted va a colocar ese dinero? ¿Es el precio del trámite en Poder Judicial?

No, no… Mi honorario es mil soles. Mil soles son para el secretario de la Cuarta Sala...

Como una colaboración..

Sí. Yo juego ahí con la Cuarta Sala. Para que salga rápido y ordene el lavantamiento.

¿Qué pasa si es que me declaran infundadas las apelaciones?

No. Justamente yo te garantizo sí o sí, al 100%. No hay porcentaje de que te rechacen.

¿No habrán idas y venidas?

No. Ese es todo el proceso.

¿En cuánto tiempo congelamos todas las multas y medidas cautelares?

En 20 días. Hay que trabajarlo.

Si después de 20 días vuelvo a entrar al portal del SAT...

Va a decir “pendiente”, ya no "captura". [El chofer] ya puede seguir circulando el carro sin ningún problema.

¿Hay posibilidad de que también veamos el tema de la revalidación de un brevete?

No. Ya cambió todo el sistema.