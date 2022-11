Tras el accidente en la pista del aeropuerto Jorge Chávez, las aerolíneas cambiaron decenas de vuelos programados desde el viernes para atender a los usuarios que quedaron varados en diferentes aeropuertos. Sin embargo, para muchas personas, las nuevas rutas no se adecuaban a sus necesidades. Se calcula que habrían sido afectados 40 mil viajeros, según el tráfico diario promedio que registra la Dirección General de Aeronáutica Civil en nuestro terminal aéreo.

“Tenía un vuelo programado para hoy [ayer] con Latam de ocho horas desde Nueva York a Lima, pero me cambiaron a uno de 28 horas con escalas en Sao Paulo y Santiago de Chile. Tuve que pagar 1.600 dólares para comprar un nuevo vuelo”, denunció Katherinne Yánez.

Una situación similar sufrió Esther con el cambio de su vuelo de Arequipa a Iquitos, con escala en Lima. Ella se vio obligada a permanecer en la capital y pedir alojamiento a un grupo de conocidos, ya que no tiene familia en la ciudad. “Tenía urgencia de regresar para estar con mis hijos pequeños”.

Así como ellas, decenas de personas denunciaron a través de las redes sociales que las aerolíneas no se dieron abasto para atender las reprogramaciones de vuelos, algunos de ellos de carácter de urgencia. Muchos otros aseguraron que, tras una reprogramación, les cambiaron nuevamente los vuelos hasta dos días después de la primera fecha pactada.

¿Qué hacer si eres un pasajero afectado?

Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, explicó que las aerolíneas no son responsables de la caótica situación, sino las investigaciones determinarán al responsable, ya sea el operador aeroportuario o el encargado del tráfico aéreo.

“Alguno de los operadores tendrá que asumir el costo de lo que está ocurriendo. En este caso, las aerolíneas no son responsables de lo que está pasando, sino que son víctimas también. Eso no significa que no deban cumplir y ayudar a sus pasajeros”, dijo.

No obstante, Zúñiga recomendó a los usuarios a presentar un reclamo en las aerolíneas incluyendo todos los gastos conexos y afectaciones indirectas que se generaron para que sean devueltos una vez que se determine al responsable. “Debe quedar un registro de que, efectivamente, se intentó hacer valer los términos contratados en sus pasajes para que estos no sean excluidos en el proceso de resarcimiento”, explicó.

Del mismo modo, Indecopi aconsejó a los pasajeros afectados a conservar todos los comprobantes, boletos y documentos que evidencien gastos de hospedajes, alimentación y transporte.

Consultada sobre esta situación, Latam informó que se ofrecieron a los pasajeros de los 367 vuelos cancelados en los últimos días los vuelos disponibles con las fechas más cercanas a sus rutas iniciales. No obstante, resaltaron que la disponibilidad de espacios es variable.

“Es posible que otro pasajero haya optado por la devolución de su pasaje o haya cambiado la fecha del vuelo que tenía, liberando los espacios que en el momento de la reubicación estaban ocupados”, precisaron.

Además, señalaron que, en caso de que los vuelos no se ajusten a las necesidades de los usuarios, “estos pueden solicitar la devolución completa del pasaje sin cargo alguno”. Sin embargo, una gran cantidad de pasajeros se encontraban varados en la mitad de su itinerario, por lo que una devolución no le solucionaría nada.

El Comercio solicitó la respuesta de la aerolínea Sky, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.

Retrasos

Para Joe Koechlin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), el accidente evidenció las falencias del servicio y la infraestructura del sistema aeronáutico del país.

“Por nuestros aeropuertos circulan a diario miles de turistas. El Perú tiene un retraso de al menos 20 años en el parque aeronáutico y la infraestructura, lo que daña la economía y la imagen del país”, aseguró. Señaló, además, que es vital que se culmine la segunda pista de aterrizaje y la implementación de rutas hacia zonas con difícil acceso vial.