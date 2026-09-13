AGN presenta libro ilustrado que acerca a los escolares al documento más antiguo del Perú
AGN presenta libro ilustrado que acerca a los escolares al documento más antiguo del Perú
Por Redacción EC

El Archivo General de la Nación (AGN) presentó el libro titulado “El gran encuentro: aventuras y secretos de los conquistadores”, una publicación ilustrada para las nuevas generaciones con historias basadas en el “Protocolo Ambulante de los Conquistadores (1533-1538)”, el manuscrito más antiguo del Perú y Sudamérica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.