AGN presenta libro ilustrado que acerca a los escolares al documento más antiguo del Perú

El Archivo General de la Nación (AGN) presentó el libro titulado “El gran encuentro: aventuras y secretos de los conquistadores”, una publicación ilustrada para las nuevas generaciones con historias basadas en el “Protocolo Ambulante de los Conquistadores (1533-1538)”, el manuscrito más antiguo del Perú y Sudamérica.

Mediante esta publicación se busca incentivar la curiosidad entre los estudiantes de instituciones educativas sobre uno de los documentos que forjaron el Perú que conocemos hoy.

Durante la ceremonia, el jefe institucional del AGN, Jorge Ortiz Sotelo, señaló que con esta publicación se ha querido hacer una versión de más fácil lectura del Protocolo, porque se trata de un documento extenso y denso. Agregó que resumir lo más representativo de ese manuscrito en el libro publicado ha sido un reto y en esto el equipo del AGN ha trabajado muy bien y merece un aplauso.

Por su parte, el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Fernando López Sánchez, quien asistió en representación del ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, manifestó que el “Protocolo Ambulante de los Conquistadores” es uno de los pilares de la nación junto con otros textos como el Tercer Concilio Limense. Por último, felicitó al AGN por ese esfuerzo creativo.

Finalmente, la historiadora Inés Del Águila Ríos, señaló que se conoce poco en los colegios sobre lo que se cuenta en el “Protocolo Ambulante de los Conquistadores”, que es un documento muy importante. En ese sentido, felicitó al AGN por esta labor pedagógica.

La nueva publicación consiste en seis cuentos inspirados en algunas de las escrituras públicas más importantes contenidas en el Protocolo, que abordan pasajes de la conquista del Tahuantinsuyo. Entre los relatos se encontrará el acuerdo de los tres socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque.

También contiene relatos sobre el reparto del rescate del inca cautivo, la rebelión del general atahualpista Quisquis, y la expedición de Diego de Almagro a Chile y su posterior guerra con Pizarro por la posesión de la ciudad del Cusco.

Mediante esta publicación, que se constituye en una herramienta pedagógica, el AGN continúa con su misión de difundir el patrimonio documental y fortalecer nuestra identidad y memoria colectiva.