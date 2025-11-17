El CITEtextil Camélidos Arequipa del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), órgano adscrito al Ministerio de la Producción (Produce), realizará el “OPEN CITE – Innovación en Tejido Electrónico”, un evento especializado que reunirá durante tres días a empresarios, emprendedores, asociaciones y profesionales del sector textil interesados en conocer de primera mano los avances tecnológicos que están transformando la industria a nivel mundial.
La jornada se llevará a cabo el 19, 20 y 21 de noviembre en las instalaciones del CITE, ubicado en el Parque Industrial Río Seco. Este espacio permitirá a los asistentes explorar nuevas tecnologías aplicadas a procesos de producción textil, con especial enfoque en el tejido electrónico, uno de los campos con mayor potencial para el desarrollo de productos de alta calidad y valor agregado.
El ingreso les dará acceso a observar en funcionamiento maquinaria de tejido electrónico, apreciando en vivo su precisión, versatilidad y capacidad para optimizar la elaboración de prendas y accesorios.
Además, permitirá interactuar con especialistas técnicos del CITE, quienes brindarán orientación personalizada sobre las posibilidades de aplicación de estas tecnologías en diversas líneas de producción.
Finalmente, podrán participar en charlas, talleres prácticos y demostraciones, donde se presentarán procesos innovadores orientados a mejorar la eficiencia, tiempos y resultados en la industria textil.
El “OPEN CITE – Innovación en Tejido Electrónico” está dirigido a empresarios textiles, asociaciones de productores, emprendedores, estudiantes y público vinculado al rubro. El ingreso es gratuito, previa inscripción en el siguiente enlace
https://forms.gle/H5sTckZsadKWoN2eA.
Con esta nueva edición del “OPEN CITE”, Produce reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector, promoviendo el acceso a tecnología de vanguardia y contribuyendo al crecimiento sostenible de las empresas textiles de la región.
