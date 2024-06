Domingo 7:00 p.m. Un fallo en el sistema de luces de borde de pista del Aeropuerto Jorge Chávez daba inicio al caos en el terminal aéreo, una crisis que también se extendió a aeropuertos de regiones. Solo durante las 10 horas en que la operatividad se vio interrumpida, 129 vuelos y más de 8.000 pasajeros fueron afectados, una cifra que minuto a minuto crece debido a las reprogramaciones constantes. La situación deja en evidencia la incapacidad y falta de previsión de parte de las autoridades, pero lo más preocupante son las respuestas que tanto del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, como el presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, dieron una vez “solucionado el inconveniente” y “restablecidas las operaciones”.

La incertidumbre, al menos en materia de transporte aéreo, se da a pocos meses de que el Perú albergue el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y se incrementa más cuando en el propio titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes, resume el problema como un “evento fortuito” y que “no habría sanción” sin que de por medio hubiera una investigación más profunda.

“Es un evento fortuito, ya lo resolvió Corpac con su equipo técnico. Habría sanción si hubiera un encubrimiento, que en este caso no la hay. Estamos hablando de un problema técnico, estamos hablando de un cable que está enterrado y lo que se hace es un mantenimiento electrónico que une a ese cableado. Entonces, lo que se hace permanentemente Corpac es eso”, señaló Pérez Reyes desde el aeropuerto.

El ministro, en su intención ‘eficiente y resoluto’, dejó otra frase para la posteridad: “Yo he venido a resolver problemas, no a buscar culpables”, como si tamaño descalabro no necesitara la determinación de responsabilidades. Como si en esta gestión no se consideraran escenarios de riesgo o planes de respaldo.

Lo concreto es que lo ocurrido refleja que no hay un plan de contingencia ante un fallo de este tipo. Sobre ello, precisamente, José Luis Barrios, presidente de Corpac, justificó la falta de previsión. “Nunca había pasado. Es un tema que viene debajo de la tierra, de unos cables que vienen con un aislante y parece que hubo un pequeño problema”. Asimismo señala que para ese tipo de cableado “no existe un mantenimiento programado. Lo que sí existe es para lo que son los equipos, las luces y los reguladores”.

“El problema que se suscitó es que se malogró un regulador más y ese sí fue cambiado rápidamente, porque sí hay un plan de contingencia, pero un cambio en el cableado debajo de la tierra no estaba previsto (...) Se tiene previsto reparar esta pista con LAP. LAP va a empezar sus trabajos en diciembre o enero y nosotros teníamos programado hacer el cambio de todo el cableado, lamentablemente pasó esto actualmente”, indica.

Ambos funcionarios fueron citados a la Comisión de Transporte del Congreso para que puedan explicar los detalles del fallo y la ausencia del sistema de respaldo, según confirmó Eduardo Salhuana, presidente de dicho grupo de trabajo.

Contraloría

En paralelo, Contraloría General de la República inició una acción de recolección de información para conocer en específico los motivos que provocaron el fallo.

#ENVIVO



Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP: El hecho que haya sucedido ayer es un tema de absoluta responsabilidad de Corpac. La segunda pista no es verdad que no se pudo haber utilizado. Si bien hay una controversia con la torre de control, esto pareciera más una… pic.twitter.com/ptoRsnvljU — Canal N (@canalN_) June 3, 2024

Pasajeros afectados

Debido la interrupción de las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez, los terminales regionales también vieron suspendidos sus vuelos de salida y llegada. Ante la imposibilidad de que los aviones procedentes de Lima pudieran despegar o aterrizar en provincias; en Piura, Arequipa, Cusco, Tarapoto, Tacna, Trujillo, Iquitos, se vivió un caos sin precedente, con pasajeros nacionales y extranjeros durmiendo en los pasillos, varados y sin información concreta.

Ante este panorama, el CEO de la International Air Transport Association (IATA), Martín La Rosa, sostuvo que esto deja una pésima imagen al país. “Lamentamos que se perjudique a miles de pasajeros y vuelos por hechos absolutamente ajenos a ellos y a las aerolíneas. No tenemos la cifra clara (de la afectación) ya son 129 vuelos cancelados hasta el momento, pero muchos reprogramados, esto no solo a nivel Perú, hay vuelos de otros países o pasajeros de otros países que también han sido afectados. Esta es una pésima imagen para el país, para los turistas, para los viajeros en general. Evidentemente, se requiere, ahora sí, tomar medidas extremas para estas situaciones que lamentablemente, de alguna manera, se han vuelto repetitivas y que no se vuelvan a dar”.

Mientras algunos vuelos que estaban en pleno tránsito tuvieron que ser derivados a aeropuertos cercanos, incluso fuera del país, en el Aeropuerto Internacional de Pisco, se reportó que un avión de la aerolínea Iberia impactó contra un poste de luz cuando había terminado de cargar combustible. El accidente ocurrió al promediar las 7 de la mañana del lunes.

Canal N indicó que el piloto realizó una maniobra cuando se estaba retirando e impactó contra el objeto que estaba muy cerca a la salida de las personas y a 70 metros donde están los buses para recoger a los turistas. Afortunadamente, ningún pasajero ni pasajera resultó herido pues se encontraban dentro del terminal aéreo.

Conforme las horas pasan la cantidad de vuelos afectados se ha incrementado en un situación que se prevé pueda extenderse durante al menos dos días, según han estimado algunas aerolíneas.

VIDEO RECOMENDADO El Comercio adquirió sin receta requerida por ley dos ampollas de 0,5 miligramos de fentanilo en farmacias de la capital. Entidades especializadas advierten que dos miligramos pueden ser suficientes para matar a una persona. Este potente opioide sintético, comercializado con fines farmacéuticos, también es elaborado en laboratorios clandestinos, donde lo suelen mezclar con otras drogas.