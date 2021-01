Las infracciones a la norma de tránsito son pan de cada día en las calles de Lima. La Policía Nacional no solo tiene que intervenir a los vehículos que protagonizan estos hechos, sino también a los conductores, quienes muchas veces se resisten y reaccionan con violencia.

A continuación los casos más recientes:

Choque múltiple y agresión

Un hombre identificado como Emilio Ancaya Carpio protagonizó un múltiple choque a la altura del centro comercial Molicentro, en el distrito de La Molina. No contento con eso, se bajó de su vehículo y, con un fierro en la mano, destruyó a golpes uno de los vehículos que minutos antes había impactado.

En un video difundido por América Noticias se observa al descontrolado conductor golpear en reiteradas ocasiones el auto, que terminó con los espejos, faros, el parabrisas y la luna posterior rotos. El vehículo le pertenece a otro hombre identificado como Alejandro Gutiérrez, quien lo utiliza para realizar el servicio de taxi.

Según detalló Alejandro Gutiérrez, tras reclamarle a Ancaya Carpio por haberlo chocado, este se bajó de su auto y lo atacó con un fierro. Tras el hecho intentó darse a la fuga mientras lanzaba insultos racistas contra el taxista.

El sujeto fue detenido por una policía de tránsito y con la ayuda de vecinos de la zona. Tanto el conductor como el agraviado fueron llevados a la comisaría de La Molina. Luego de varias horas, el agresor, quien tiene varias papeletas graves y muy graves en su contra, fue liberado.

Choca vehículo a propósito

A fin de evitar que su vehículo, una cúster, sea llevado al depósito por inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y un agente de la Policía Nacional, un sujeto chocó contra un taxista y lo amenazó para que lo denuncie, sino no le iba a pagar por el perjuicio ocasionado.

“Pero no me pueden llevar al depósito. Tú tienes que poner tu denuncia porque sino no te voy a dar nada, así que pon tu denuncia no más”, dijo el chofer de la cúster con total descaro.

El hombre que prefirió ir a una comisaría antes que el depósito reaccionó con agresividad cuando el policía y un trabajador de la ATU le pidieron que actúe conforme a la ley y no ponga resistencia.

Los trabajadores de la ATU explicaron que esta es una estrategia que utilizan varios conductores para evitar que sus autos sean llevados al depósito cuando incumplen la ley. Sin embargo, en esta ocasión, el hombre no se salió con la suya y su vehículo fue retenido.

Arrastran a mujer varios metros

Las cámaras de segundad de la Municipalidad de Surco registraron el momento en que una mujer termina tendida en el pavimento tras ser arrastrada varios metros por el auto de su pareja. El hecho ocurrió en la cuadra 1 del jirón Doña Rosa, en la urbanización Los Rosales.

La escena empieza cuando ambos bajan del auto, cruzan la pista e ingresan a una pollería. Según el serenazgo del distrito, la pareja tuvo una discusión al interior del restaurante.

Momentos después, ambos aparecen regresando al vehículo. El sujeto ingresa al auto, pero no le abre la puerta del copiloto a su pareja. Luego de que la mujer le reclama, el vehículo inicia la marcha. Ella se agarra de una de las manijas y es arrastrada, para luego caer a la pista.

Transeúntes y comerciantes la auxiliaron a la mujer. Al lugar también llegó una ambulancia que la trasladó al Hospital Casimiro Ulloa, donde los médicos señalaron que presentó un esguince en la rodilla derecha y la cadera inflamada.

El hombre fue identificado como Juan Carlos Valdivia Larrañaga, de 29 años. Se presenta en redes sociales como modelo y anfitrión. La mujer fue identificada como Marilyn Alexandra Ulloa Vega, de 22 años.

Chofer de combi atropella a fiscalizadora

El sábado 9 de enero, una combi de placa C1Q-372, con 63 multas por un valor de S/163 mil, arrolló a una inspectora de la ATU cuando se realizaba una fiscalización en la zona de Puente Nuevo (El Agustino). El chofer del vehículo, José Alberto Bermúdez Gonzales, quiso escapar del operativo y emprendió la fuga. Tras varios minutos fue finalmente cercado por varios patrulleros de la policía y personal de serenazgo.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino dictó 7 meses de prisión preventiva contra Bermúdez Gonzales. En su manifestación ante la policía trató de minimizar su responsabilidad al señalar que “no tenía intención de atropellar” a la inspectora Jaqueline Rosales Ramírez.

Por su parte, la trabajadora de la ATU pidió a las autoridades que lo capturen y “que pague por lo que ha hecho”. La joven aseguró que las autoridades judiciales han considerado como “lesiones leves” sus heridas y remarcó que el atropello le ha ocasionado dificultades para realizar sus actividades básicas. Ella se encuentra internada en una clínica.

Atropellan a periodista en la Panamericana Sur

Una cúster de placa B3T-717. atropelló, en diciembre del año pasado, a la periodista de TV Perú, Sofía Gallegos, en la Panamericana Sur. La reportera resultó herida mientras se encontraba cubriendo el derrame de aceite crudo de palma a la altura del Puente Vivanco, en el distrito de Surco.

De acuerdo con el reporte de TV Perú, la cúster habría ignorado las indicaciones de la Policía de Tránsito e invadió uno de los carriles que no están permitidos por el derrame del aceite e impactó contra la periodista, quien fue llevada a un hospital del sector.

La ATU informó que inició un proceso administrativo sancionador contra el vehículo, que podría devenir en la imposición de una sanción de hasta S/17.200 por prestar el servicio sin autorización y por no contar con el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito (SOAT) vigente.

Sujeto dispara desde su auto en pleno movimiento

A bordo de su vehículo, un sujeto realizó disparos cuando transitaba por la avenida Javier Prado, en el distrito de Ate Vitarte. El hombre incluso decidió publicar su accionar en las redes sociales.

Según el noticiero América Noticias, el hombre habría usado dos cacerinas. En los videos se aprecia que el irresponsable accionar es alentado por un grupo de mujeres que también se encontraban en el vehículo.

Por su parte, la Policía Nacional logró identificar al sujeto que efectuó los disparo. Se trata de Gianpierre Galarza Matos. Su abogado indicó que Galarza Matos realizó se dejó llevar por un comportamiento emotivo, pero que no puso en riesgo la integridad de alguna persona.

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) anunció que la licencia de uso de armas de fuego que tenía Gian Pierre Galarza Matos sería cancelada.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

el agustino: chofer de combi atropelló a fiscalizadora ATU PARTE 2