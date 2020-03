Coronavirus en el Perú: el minuto a minuto tras la confirmación del primer caso

Este viernes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó el primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Se trata de un hombre de 25 años que ha estado en varios países de Europa, como España, Francia y República Checa.

El jefe de Estado indicó que se ha preparado un plan de preparación y respuesta ante la enfermedad, y que se activaron los protocolos en aeropuertos, así como en terminales marítimos.

7:30 a.m: A través de una conferencia, Vizcarra confirmó el primer caso de esta enfermedad en el país. Dijo que se ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo.

9:10 a.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, detalló que el 5 de marzo, el Minsa activó el protocolo para casos sospechosos y un equipo especializado se trasladó al domicilio del ciudadano para examinarlo y tomarle las muestras correspondientes, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud.

9:20 a.m: La funcionaria señaló que el paciente con coronavirus se encuentra actualmente con aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable.

9:25 a.m: Hinostroza enfatizó que el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa tendrá a su cargo la vigilancia del ciudadano, así como de sus familiares y contactos en el trabajo.

9:40 a.m: Asimismo, recomendó a las personas no adquirir mascarillas ya que en estos momentos no hay pruebas de que su uso por parte de personas sanas prevenga la transmisión del coronavirus. En el caso de las personas detectadas con este mal sí se recomienda su uso.

El uso inadecuado o excesivo de mascarillas clínicas puede provocar graves problemas de carencia de suministros y que no haya mascarillas para las personas que necesiten llevarlas.

Coronavirus en el mundo

A la fecha, el número de personas infectadas de coronavirus (COVID-19) en el mundo llegó a 98.123, de las cuales 3.385 fallecieron, en 87 países y territorios, según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales.

China - a excepción de Hong Kong y Macao- en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.552 casos, con 3.042 decesos. Entre el jueves y el viernes se registraron en ese país 143 casos nuevos y 30 decesos.

El último jueves, Ecuador sumó tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.

MÁS SOBRE EL CORONAVIRUS

La abundante evidencia científica demuestra hoy que el lavado de manos es la principal barrera para frenar el contagio de muchas enfermedades, como la que causa el coronavirus (COVID-19), que la mañana de este viernes 6 de marzo se confirmó llegó al Perú. Sin embargo, hace poco más de 170 años, lavarse las manos como medida de prevención no era una costumbre (menos entre los médicos) y la tasa de mortalidad por este motivo era muy alta.

Debido a los temores por el contagio, los geles antibacteriales, también llamados desinfectantes de manos, se han convertido en productos preciados.

La demanda se ha disparado en todo el mundo y en países como Reino Unido algunas farmacias anunciaron que están racionando las ventas de estos productos.

Aproximadamente un mes después de que estallara el primer brote de coronavirus, el periódico francés Courrier Picard tituló “Alerta amarilla” en su portada del 26 de enero, referida al avance de la epidemia. Poco después, en Alemania, la revista Der Spiegel mostraba en su primera plana a un hombre con protección extrema. Máscara de oxígeno, orejeras y hasta una capa impermeable que le cubría de pies a cabeza. Debajo de la imagen y en letras amarillas (el color elegido no es gratuito), se podía leer desde un extremo al otro de la revista: “Made in China”.

¿Qué debo hacer si tengo un viaje programado a algún país afectado por el coronavirus? Seguramente es una pregunta que te vienes haciendo a puertas de tu vuelo. Es por ello, que Viajala, el metabuscador latinoamericano de vuelos y hoteles realizó una lista de consejos y sugerencias que deben tomar en cuenta todas aquellas personas que tienen viajes planeados para los siguientes meses.

Ante el anuncio del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Perú, el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar con falsos remedios o vitaminas para prevenir el contagio de esta enfermedad.

Existe una gran preocupación en los países donde no se ha reportado ningún caso de coronavirus hasta el momento. La mira se encuentra en los aeropuertos y en la llegada de viajeros provenientes de territorios donde ya se han registrado infectados. Hasta el momento no hay cómo enfrentar al llamado Covid-19 y el último pronunciamiento de la OMS ha sido poco alentador: debemos estar preparados para una eventual pandemia.

La situación del coronavirus viene generando gran alarma en Latinoamérica, sobre todo en Perú que acaba de confirmar su primer caso.