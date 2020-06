La demanda de oxígeno se ha elevado después de que los pacientes que padecen coronavirus (COVID-19) lo requieren para su tratamiento médico. Esta situación ha sido aprovechada por algunos revendedores para elevar los precios de este vital insumo.

Frente a esta situación, algunos distribuidores de este gas han optado por racionalizar su venta, con el propósito de que el consumidor final no se vea perjudicado con los altos precios. “Estamos vendiendo un cilindro [balón de oxígeno] por persona. Gente que venga con dos o tres cilindros no se le vende. Ya he visto que compran a 15 soles el metro cúbico de oxígeno y luego lo venden a 40 soles afuera. Hay gallinazos que se aprovechan del dolor ajeno. Lucran de una manera vil”, señaló a este Diario el administrador de la empresa Distribuidora Criogas Comercial, Luis Barsallo.

“Tenemos que poner el pecho en esta situación. Nosotros tratamos de ayudar en la medida de lo posible a la población, porque sabemos que necesita el oxígeno para sus parientes que están enfermos”, agregó. La racionalización incluyó la venta de hasta 4 m3 de oxígeno por persona.

Otros distribuidores, que prefirieron mantener su nombre bajo reserva, también responsabilizaron a los revendedores de “inflar” los precios y aseguraron que ellos venden 1 m3 de oxígeno entre S/10 a S/20.

Una larga cola de formó en las afueras del local de la empresa distribuidora de oxígeno en el Callao. Las personas llegaron desde distintos puntos de la capital luego de enterarse de que allí vendían este gas a un precio razonable. (Foto: Leandro Britto/ GEC)

Sin embargo, también hay distribuidores que han elevado el precio de los balones de oxígeno. “El trato del personal es horrible. No te respetan. Te dicen: si quieren, lo compran, o si no quieren, no. Ponen el precio y luego nos les importa. Incluso, ayer en la mañana, nos dijeron a S/30 el metro cúbico de oxígeno y luego salió una señorita de la empresa y nos dijo que el precio ahora está a S/50. El que quiere que haga su cola, el que no quiere se puede retirar”, denunció el ciudadano Yahir Vargas en las afueras de una distribuidora en la calle Manuel Arispe, en el Callao, mientras alistaba su carga de dos balones de 10 m3 de oxígeno en su vehículo. Muy tarde se enteró de que cuadras más allá se vendía 1 m3 por S/15.

En un recorrido que realizó este Diario por la avenida Emancipación, pudo corroborar que 1 m3 de oxígeno costaba alrededor de S/33. Además, constató que el precio del producto se eleva por el balón en sí. Es decir, sin contenido, un balón más sus implementos cuesta entre S/850 (de 1 m3 de capacidad) y S/4.500 (10 m3).

Según el administrador Barsallo, antes de la pandemia se vendía entre 25 a 30 balones de oxígeno diarios, luego subió a 100 y ayer, después de que se difundiera que la empresa mantenía el precio de S/15 el 1 m3, estimaba que cerraría el día con la venta de 300 balones.

