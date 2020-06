El COVID-19 afecta en mayor proporción a los adultos mayores. De los 4.634 fallecidos hasta el lunes por la enfermedad, 3.181 tenían más de 60 años, según el Ministerio de Salud. Las muertes en este grupo representan el 68,6% del total de víctimas.

El riesgo de sufrir complicaciones clínicas por este mal aumenta a partir de los 40 años, alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cualquier persona “con más de 60 años” entraría a un grupo de riesgo similar al de pacientes con enfermedades crónicas, que tienen altas tasas de letalidad.

Esta situación es un reto para el país, debido a que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú hay 3,9 millones de personas mayores de 60 años (12,4% de la población). El 41% de hogares peruanos tiene entre sus miembros al menos a un adulto mayor. En la capital, esta cifra llega a casi el 45%.

Tania Tello, investigadora del Instituto de Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia, señala que esta población es heterogénea y demanda una atención diferenciada. Cerca del 20% tiene más de 80 años y son vulnerables ante cualquier enfermedad. En tanto, ocho de cada 10 padecen males crónicos —como artritis, hipertensión, diabetes, entre otros— que complicarían su salud en caso de contraer COVID-19. En Lima y otras ciudades grandes, esta cifra sube al 85%.

“Tenemos un grupo que se valen por sí solos, hay otros que son dependientes para bañarse o vestirse, pero también existen dependientes totales. Estos últimos requieren tener cuidadores, que mayormente son familiares o personal técnico. En el contexto de la pandemia, se necesita proveer guías de bioseguridad a estos para evitar el contagio de los pacientes”, explica.

La especialista resalta que, en un contexto habitual, este grupo requiere mayor atención hospitalaria y en centros de salud. Los problemas cardiovasculares, crónicos e infecciones como la neumonía son las principales causas de mortalidad.

Pese a estas condiciones, los adultos mayores sí pueden superar el virus. El lunes se dio de alta a Perpetua Peralta Massit, de 89 años, quien estuvo internada nueve días en el hospital Las Américas de Essalud, en Abancay (Apurímac). Según su hija Celia Menzala, ella sufre de hipertensión arterial y problemas en la vesícula. La clave en su recuperación fue la atención temprana, ya que se detectó el virus en uno de sus controles. “Reaccionó bien al tratamiento y tuvo una gran fortaleza”, dice.

Tello indica que otro de los obstáculos es que los males crónicos no se están atendiendo en las emergencias. “Antes de esta pandemia, las emergencias del Minsa y EsSalud ya estaban colapsadas con enfermedades crónicas. Con la cuarentena, la atención se ha visto complicada. Los pacientes no van por temor, pero igual tienen que tomar su medicación. Los servicios de geriatría no han sido adaptados para nuestro sistema, pues no solo deben abarcar la consulta externa o la hospitalización, sino proveer servicios continuados”, explica.

- Panorama distrital -

En San Isidro, el 26% de la población es mayor de 60 años, según el INEI. En San Borja y Miraflores, esta proporción es del 23%. ¿Qué acciones realizan las comunas?

San Isidro ha implementado una red de comunicación telefónica para monitorear su salud. El alcalde Augusto Cáceres explica que así se brinda atención médica, nutricional y psicológica durante la cuarentena. La municipalidad cuenta con una ambulancia equipada.

Cáceres anunció que se habilitará un policlínico municipal en la Av. Guardia Civil. Además, en junio se planea tener listo un centro de triaje para COVID-19 y, a fines de julio,se instalará un local para brindar atención médica.

Miraflores tiene un programa de gerontología que ha sido adaptado para la cuarentena. El gerente de Desarrollo Social de la comuna, Luis Llanos, informa que se sigue atendiendo vía telefónica a 900 adultos mayores con enfermedades crónicas. Además, ante cualquier atención que no sea COVID-19 tienen cuatro ambulancias que realizan el traslado a hospitales o brindan curaciones, inyectables y control de presión. Para las consultas médicas se puede llamar al 971437959 y los traslados al 3509090.

- Vigilancia de pacientes -

¿Cuál es plan del Ejecutivo para este grupo? El Minsa y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (Midis) han implementado un sistema de consultas telefónicas denominado “Amachay. La fuerza del Cuidado” para vigilar la salud en 406 mil adultos mayores de alto riesgo y personas con discapacidad severa en 152 distritos del país. Al 6 de mayo, este programa había atendido a 73.600 personas, cifra que equivale al 18% de la población objetivo, pero solo al 2,4% de la población total de adultos mayores.

Por su parte, 74.468 usuarios de Pensión 65 reciben acompañamiento remoto. A través de la aplicación Ayza se identifica si los usuarios presentan algún posible cuadro de COVID-19 para luego derivarlos al Minsa. Esta labor está a cargo de 320 promotores.

Para la ex ministra de Salud Patricia García, la atención debe involucrar también una mayor vinculación ciudadana. El trabajo emprendido por ambos ministerios debe ser complementado por aportes del sector privado y sectores comerciales, y organizado a nivel de los municipios.

“Creo que esto se debería ver a nivel provincial de Lima, pero coordinando con los municipios. Primero, debe realizarse un buen censo de ubicación de personas mayores de 60 años (son más de 3 millones), es en la zona urbana y periurbana donde tienen mayor riesgo. Segundo, ver cómo podemos vincularnos con ellos sin ponerlos en riesgo, el Estado podría crear una coalición con las empresas de comunicaciones para proveerles teléfonos celulares. Y tercero, ubicar si tienen algún apoyo familiar o del municipio para hacer telemonitoreos que sean efectivos”, explica.

García remarca que, luego de varios días de cuarentena, las autoridades deben implementar un plan destinado a la atención de esta población vulnerable enfocada en aspectos básicos como la alimentación, la provisión de fármacos a aquellos que tengan comorbilidades, así como la consulta vía telemedicina.

