Cusco busca convertirse en protagonista de la conservación nacional.
Cusco busca convertirse en protagonista de la conservación nacional.
Por Redacción EC

Cusco concentró esta semana la atención nacional sobre la conservación regional. Mientras la región acogió el III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional (ACR), sus autoridades avanzan en la propuesta para crear Bosques del Araza, un nuevo espacio de conservación de aproximadamente 56 mil hectáreas que podría convertirse en la sexta ACR de Cusco y la número 40 del país.

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