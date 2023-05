Esta demora se viene produciendo en la oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ubicada en Miraflores. La entidad manifestó que la razón es la alta demanda de usuarios. No obstante, un reciente reportaje del programa Panorama, reveló que el Reniec no dijo la verdad, o al menos no toda, al tratar de justificar el retardo en la entrega de los DNI electrónicos.

El caso

El dominical accedió a documentos que señalan que esta demora se debe a que, en las sedes de Miraflores y Crillón del Centro de Lima, se malograron las máquinas de impresión por no darle el mantenimiento que correspondía. Es decir, el verdadero motivo es una negligencia. De esta manera, la entidad habría ocultado la verdad a los usuarios, pues estos afirman que en los locales les decían que la razón era la alta demanda de trámites de dicho documento.

Al pedir algún descargo, Reniec hizo llegar un comunicado en el que brinda la misma justificación: que el tiempo para la emisión del DNI electrónico se ha dilato por la alta demanda.

En el escrito, la entidad explica que, a fines de febrero de este año, lanzó una campaña para impulsar la masificación del DNI electrónico a través de una serie de beneficios, como la reducción temporal del costo para el trámite respectivo. Asimismo, sostiene que la iniciativa tuvo gran acogida y que, tras su culminación, los trámites solicitados por los usuarios han continuado.

“Para el tiempo de entrega y procesamiento del trámite de un DNI influyen factores como el tipo de trámite y el lugar de destino. Se precisa, que se cuentan días hábiles. Los DNIs se procesan por lotes (no individual) para sus impresiones respectivas y traslados a lugar de destino. Es importante mencionar que gracias a la gran acogida que tuvo esta campaña por parte del público, se ha venido trabajando hasta en tres turnos para optimizar el procesamiento de tramites”, afirma Reniec.

Sin embargo, en el mencionado reportaje se muestra un documento del Reniec, con fecha 20 marzo, y que tiene como asunto “Sede Miraflores - Interrumpido el proceso de personalización de DNI electrónico”, en el que se detalla que las impresiones se paralizaron desde el 6 de marzo. “El evento descrito causó que se dejara de producir, aproximadamente, 6.760 DNI electrónicos. Son alrededor de 420 tarjetas que se estaría dejando personalizar por cada día hábil que transcurre por las operaciones interrumpidas”, se lee en el documento.

Usuarios afirmaron que el Reniec les había manifestado que demora se debía a la alta demanda de trámites para obtener el DNI electrónico.

En otro escrito de la misma entidad, con fecha 7 de marzo, y asunto “Sede Crillón - Interrumpido el proceso de personalización de DNI electrónico”, se detalla que el proceso se interrumpió del 3 al 7 de marzo, lo que significó que se dejaran de producir más de 670 mil DNI electrónicos.

Tras la emisión del reportaje, el Reniec hizo llegar al programa un documento en el acepta que efectivamente se han registrado fallas en sus máquinas impresoras, lo que ha contribuido en la demora de entrega del DNI. El Comercio accedió también a este comunicado y comprobó que, lo que llama la atención, es que la entidad calificó a este hecho como “impase operativo” y siguió dando a entender que la principal razón ha sido la “sobredemanda” de documentos.

“La sobredemanda ocasionada por la campaña ha generado a nivel operativo que el plazo de entrega sea mayor al que manejábamos antes, produciéndose también una contingencia operativa con las impresoras de este documento, hecho que estamos resolviendo. (...) El Reniec triplicó los turnos de impresión, incluidos fines de semana y feriados con el fin de agilizar la emisión de los documentos tramitados”, detalló.

¿Un intento por ocultar negligencia?

El Reniec ha precisado que cuenta con dos plantas de impresión de DNI convencional, en Lima y Arequipa, así como 27 centros de impresión de DNI electrónico a nivel nacional, 15 en Lima y 12 en provincias. De esta manera, trataría de resaltar su capacidad operativa, obviando el brindar más detalles de por qué no realizó a tiempo el mantenimiento respectivo a las impresoras, máquinas esenciales para la labor que se realiza en sus sedes.

Al respecto, Luis Barrera, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Reniec (SintraReniec), dijo a este Diario que la entidad cuenta en verdad con dos plantas principales: las de Miraflores y Crillón. La primera, más pequeña, atiende solo trámites de esta oficina y de distritos aledaños. En cambio, la segunda abastece a Lima y regiones donde no hay plantas pequeñas que procesen el DNI.

Asimismo, criticó el accionar del Reniec al no reconocer desde un principio y tratar de ocultar la verdadera razón de la demora en la entrega de los DNI electrónicos. “Luego del reportaje es que reconocen que están fallando. Pero igual siguen insistiendo, relativizando el tema. En grupos oficiales mandan nuevamente mensajes que hay que seguir diciendo que la demora es por la campaña de masificación, es decir, seguir mintiéndole al ciudadano”, dijo.

Barrera indicó que las máquinas impresoras no reciben el mantenimiento preventivo respectivo y que no se contrata a las empresas adecuadas para esta labor. Además, comentó que cuando estas se malogran la entidad no es capaz de gastar 32 mil soles (lo que costaría arreglarlas), pero que sí se hacen gastos mucho mayores para otros asuntos.

El Reniec precisó que a la semana se está imprimiendo un promedio de 23 mil DNI electrónicos.

“La de Miraflores está malograda desde marzo, se demoraron un mes para hacer el requerimiento de 32 mil soles y hasta ahora no la arreglan. La de Crillón se malogró, y en tres días 7 mil DNI se dejaron de imprimir”, expresó.

Por otro lado, Barrera afirmó que es mentira que el Reniec haya triplicado los turnos de impresión, ya que estos siempre han existido en el área de impresiones del DNI. “Siempre se ha trabajado de amanecida, es la naturaleza de la labor. El trabajador lo sabe. Los DNI salen de las oficinas y llegan de noche para procesarlas. Es decir, la gestión actual sigue mintiendo y me preguntó hasta cuándo. Ya cansa escuchar a lo funcionarios tratando de cubrir sus negligencias con mentiras”, señaló.

Piden sanción para responsables

A través de un comunicado, el SintraReniec informó que le ha pedido a la jefa del Reniec, Carmen Velarde, proceda con abrir un procedimiento administrativo disciplinario contra los responsables del deterioro y la falta de mantenimiento de las impresoras del DNI electrónico. Asimismo, sostuvo que ha solicitado se evalúe la permanencia de los funcionarios de la oficina de Comunicaciones de la Secretaria General por permitir que se oculte información al programa Panorama.

“Esta organización sindical rechaza la falta de profesionalismo que caracteriza la gestión de la Sra. Carmen Velarde y sus funcionarios; quienes pese a haber sido puestos en evidencia en el reportaje, hoy (lunes) han enviado mensajes través de sus grupos oficiales de WhatsApp, indicando que se debe seguir diciendo que la demora en la entrega de los DNI electrónicos es por la “sobredemanda que originó la gran acogida que tuvo la campaña de masificación de DNI electrónico”, dejando de lado los informes emitidos por el Supervisor DNI Electrónico, quien refiere que las impresoras se han malogrado por no haber recibido mantenimiento preventivo”, precisó.

En tanto, el SintraReniec ha solicitado a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio Público evaluar estos acontecimientos y procedan con las acciones que correspondan.

¿Cuántos DNI se imprimen?

El Reniec informó que actualmente atiende un promedio de 27 mil trámites diarios de DNI a nivel nacional. Asimismo, dijo que en lo que va del 2023 se han emitido un total de 2′815.000 DNIs, de los cuales 2′310.000 (82,1%) son convencionales y 505.000 (17,9%) son electrónicos.

Asimismo, precisó que se está imprimiendo un promedio de 23 mil DNI electrónicos semanales (un promedio de 92 mil documentos al mes). Agregó que en el caso del DNI convencional el promedio de impresión semanal es de 81 mil, lo que hace un promedio mensual de 324 mil.